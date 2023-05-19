ثلاثة لاعبين في السباق: من سيفوز بجائزة مارك-فيفيان فوي لأفضل لاعب أفريقي بالدوري الفرنسي؟

كشفت إذاعة فرنسا الدولية وفرانس24 الجمعة عن أسماء اللاعبين الثلاثة المؤهلين للتنافس على السباق النهائي لنيل جائزة مارك-فيفيان فوي، والتي تُمنح لأفضل لاعب أفريقي في الدوري الفرنسي لكرة القدم. واللاعبون المتأهلون هم الإيفواري سيكو فوفانا، لاعب وسط لانس، والكونغولي الديمقراطي شانسيل مبيمبا لاعب أولمبيك مرسيليا والنيجيري تيريم موفي، مهاجم نادي نيس.

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ثلاثة أسماء في نهاية السباق من أجل نيل جائزة مارك-فيفيان فوي التي تُمنح لأفضل لاعب أفريقي في الدوري الفرنسي لكرة القدم، وفق ما كشفته الخميس إذاعة فرنسا الدولية وقناة فرانس24 اللتان تنظمان المسابقة.

ومع معرفة الأسماء المؤهلة، تزداد حدة التشويق لمعرفة من يحظى بهذه الجائزة القيمة في مسار اللاعبين الأفارقة الناشطين بالدوري الفرنسي. وفيما يلي تعريف باللاعبين الثلاثة.

واللاعبون المتأهلون هم الإيفواري سيكو فوفانا، لاعب وسط نادي لانس، والكونغولي الديمقراطي شانسيل مبيمبا لاعب أولمبيك مرسيليا والنيجيري تيريم موفي، مهاجم نيس.

سيكو فوفانا (ساحل العاج)، لانس

سيكو فوفانا. © أ ف ب

احتل سيكو فوفانا مركزا متقدما في مسابقة جائزة مارك فيفيان فوي عام 2022. اكتسب الإيفواري ثقلا ملحوظا مع نادي لانس الذي أصبح يحمل شارة قيادته. فوفانا (28 عاما) يعتبر أحد أفضل لاعبي خط الوسط في الدوري الفرنسي.

شانسيل مبيمبا (الكونغو الديمقراطية)، أولمبيك مرسيليا

شانسيل مبيمبا. © أ ف ب

في نادي مرسيليا المتطلب، لم يتأخر لاعب منتخب الكونغو الديمقراطية لكسب الجمهور. مدافع منتظم، ملفت للنظر، جيد فنيا، وهداف بالإضافة إلى ذلك، شانسيل مبيمبا بلا شك مع لاعب نادي تشيلي أليكسيس سانشيز، يعد أفضل لاعب في أولمبيك مرسيليا هذا الموسم. في الثامنة والعشرين من عمره، هل سيكون ثاني "فهد" بعد غايل كاكوتا في عام 2021؟

تيريم موفي (نيجيريا)، نيس

تيريم موفي يحتفي مع زميله بلال براهيمي بتأهل فريقه لربع نهائي كأس المؤتمر الأوروبي. 16 مارس/آذار 2023. © رويترز

بالانتقال من لوريان إلى نيس خلال الموسم الجاري، احتاج "النسر الخارق" البالغ من العمر 23 عاما إلى وقت للتأقلم، لكنه لم يفقد فعاليته أمام المرمى. ينوي نادي نيس أن يجعل النيجيري أحد قادة كتيبته لطموحاته المحلية والقارية، وهذا جيد بالنسبة له، فهو على استعداد لاتخاذ الخطوة الكبيرة.

فرانس24

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