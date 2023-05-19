الاتحاد الأفريقي يحدد موعد قرعة كأس أمم أفريقيا 2023 ونظام تصفيات مونديال 2026

كرة القدم

© أ ف ب/ أرشيف

حدد الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (كاف) أن 12 تشرين الأول/أكتوبر المقبل سيكون موعدا لقرعة دور المجموعات من كأس أمم أفريقيا المقررة في ساحل العاج مطلع 2024 بين 13 كانون الثاني/يناير و11 شباط/فبراير. فيما ستُقام القرعة الرسمية لتصفيات كأس العالم 2026 في 12 تموز/يوليو المقبل في كوتونو في بنين، عشية اجتماع الجمعية العمومية الخامسة والأربعين للاتحاد.

إعلان اقرأ المزيد

عقب قرار اللجنة التنفيذية، أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (كاف) الجمعة عن موعد قرعة نهائيات كأس أمم أفريقيا 2023 المقررة مطلع العام المقبل، بالإضافة إلى نظام ومواعيد تصفيات مونديال 2026.

وفي العاصمة الجزائرية الجزائر، حددت اللجنة التنفيذية الخميس إثر اجتماعها تاريخ 12 تشرين الأول/أكتوبر المقبل موعدا لقرعة دور المجموعات من كأس أمم أفريقيا المقررة في ساحل العاج مطلع 2024 بين 13 كانون الثاني/يناير و11 شباط/فبراير.

كما حددت نظام ومواعيد تصفيات مونديال 2026 بعد أن تم تعديلها بما يتماشى مع رفع عدد المنتخبات في النهائيات من 32 إلى 48 وستشمل جميع الاتحادات الأعضاء البالغ عددها 54 على أن تقسم الى 9 مجموعات من ستة منتخبات.

ويتأهل صاحب المركز الأول من كل مجموعة مباشرة إلى النهائيات المقررة في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك، على أن تخوض أفضل 4 منتخبات تحتل المركز الثاني ملحقا قاريا يصعد على إثره الفائز لخوض ملحق عالمي.

كما أعلنت اللجنة أن القرعة الرسمية لتصفيات كأس العالم 2026 ستقام في 12 تموز/يوليو المقبل في كوتونو في بنين، عشية اجتماع الجمعية العمومية الخامسة والأربعين للاتحاد.

وتابعت أن ساحل العاج ستحتضن منافسات دوري أبطال أفريقيا للسيدات 2023.

وفي ما يلي مواعيد مباريات تصفيات مونديال 2026:

13-21 تشرين الثاني/نوفمبر 2023: الجولتان الأولى والثانية

3-11 حزيران/يونيو 2024: الجولتان الثالثة والرابعة

17-25 آذار/مارس 2025: الجولتان الخامسة والسادسة

1-9 أيلول/سبتمبر 2025: الجولتان السابعة والثامنة

6-14 تشرين الاول/أكتوبر 2025: الجولتان التاسعة والعاشرة

10-18 تشرين الثاني/نوفمبر 2025: الملحق الأفريقي

آذار/مارس 2026: الملحق العالمي

فرانس24/ أ ف ب

الرسالة الإخباريةأبرز الأحداث الدولية صباح كل يوم اشترك