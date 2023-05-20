الأهلي المصري يحجز مقعده في نهائي دوري أبطال أفريقيا للمرة السادسة عشرة في تاريخه

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لاعب وسط الأهلي المصري أحمد عبد القادر يحتفل مع فريقه بعد تسجيله الهدف الثالث خلال مباراة كأس العالم للأندية 2021 ضد الهلال السعودي على استاد آل نهيان في أبو ظبي بتاريخ 12 فبراير/شباط 2022.

تأهل الأهلي إلى نهائي مسابقة دوري أبطال أفريقيا للموسم الرابع على التوالي وللمرة السادسة عشرة في تاريخه، بعد أن جدد الجمعة فوزه إيابا على الترجي التونسي 1-صفر على ملعب القاهرة الدولي. ويضرب النادي المصري، الذي سيسعى لتعزيز رصيده من الألقاب، موعدا في نهائي البطولة القارية مع المتأهل السبت من مباراة الوداد الرياضي المغربي وماميلودي صنداونز الجنوب أفريقي.

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قطع نادي الأهلي المصري الجمعة تذكرة نهائي دوري أبطال أفريقيا لكرة القدم للموسم الرابع على التوالي وللمرة السادسة عشرة في تاريخه، بعد أن جدد فوزه على ضيفه الترجي التونسي 1-صفر على ملعب القاهرة الدولي في إياب الدور قبل النهائي للبطولة القارية.

وعرفت مواجهة الذهاب في رادس تفوق الفريق المصري بثلاثية نظيفة.

ويحمل الأهلي الرقم القياسي في عدد الألقاب في البطولة بعشرة، ويسعى إلى تعزيز رصيده خلال مواجهة المتأهل من لقاء الوداد الرياضي المغربي الذي يحل ضيفا على ماميلودي صنداونز الجنوب أفريقي السبت، بعدما تعادلا ذهابا بنتيجة سلبية في الدار البيضاء.

📍 فخر الأمة 👑

الأهلي في نهائي دوري الأبطال للمرة الرابعة على التوالي والسادسة عشر في تاريخه.🦅🔝😍#يلا_يا_أهلي pic.twitter.com/1zQa0G1guo — ‏النادي الأهلي 🏡 (@AlAhly) May 19, 2023

ومهما يكن الطرف الثاني في النهائي، فإن الأهلي سيسعى للثأر فقد حرمه الوداد في الموسم السابق من اللقب الثالث تواليا والحادي عشر في تاريخه بفوزه في النهائي 2-صفر سجلهما زهير المترجي، بينما تعرض الفريق المصري لأسوأ خسارة هذا الموسم أمام الفريق الجنوب أفريقي 2-5.

وافتقد مدرب الأهلي السويسري مارسيل كولر بعضا أوراقه الأساسية بداعي الإصابة ولا سيما الحارس محمد الشناوي بسبب مشكلة عضلية، إذ شارك بدلا منه علي لطفي. بينما قاد فريق "باب سويقة" المدرب أنس البوسعايدي الذي تسلم الدفة مؤقتا بعد استقالة المدرب نبيل معلول، إذ لعب الفريق بغياب ثلة كبيرة من لاعبيه الأساسيين وخصوصا الحارس معز بن شريفية وغيلان الشعلالي والمدافع الجزائري رياض بن عياد والجناح الليبي حمدو الهوني.

على الرغم من ذلك، بدأ الفريق التونسي مهاجما، أملا في اقتناص هدف أول، فيما كان الفريق المصري أكثر هدوءا إذ استوعب ضغط الفريق الضيف، وحاول مباغتته إذ مرر الجنوب أفريقي بيرسي تاو إلى محمود عبد المنعم "كهربا" الذي سدد في العارضة لكن الحكم الموريتاني دحان بيدا أعلن عن تسلل (5).

وبعد تبادل الفريقين الفرص، افتتح حسين الشحات التسجيل لأصحاب الأرض عندما انفرد وسدد كرة قوية إلى يسار الحارس محمد صدقي الدبشي، مستفيدا من تمريرة بينية ماكرة من الجنوب أفريقي بيرسي تاو (22). وبهذه التمريرة الحاسمة ساهم تاو في تسعة أهداف للفريق المصري في آخر سبع مباريات في البطولة القارية بواقع أربعة أهداف وخمس تمريرات حاسمة.

ودخل الفريق التونسي النصف الثاني من اللقاء مهاجما، لكن خطورته جاءت سلبية على مرمى الحارس علي لطفي، واستعاد "نادي القرن" المبادرة تدريجيا مع سيطرة على وسط الملعب. وكاد فريق "المكشخة" أن يدرك التعادل عبر رأسية من محمد علي بن حمودة أنقذها الحارس المصري ببراعة إلى ركنية (65).

وتألق المدافع الجزائري للترجي محمد أمين توغاي في التصدي لتسديدة قوية من الشحات المنفرد ليبعدها إلى ركنية حارما الأهلي من تعزيز النتيجة (68).

وأجرى المدرب كولر تغييرات على تشكيلته بهدف إراحة بعض الأساسيين مثل تاو والشحات وحمدي فتحي، وصوّب ياسر إبراهيم كرة قوية من خارج منطقة الجزاء مرت أعلى العارضة (87).

وجرب كهربا مجددا تعزيز النتيجة إلا أن تسديدته مرت فوق المرمى (90+1).

فرانس24/ أ ف ب

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