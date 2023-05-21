باريس سان جرمان على أعتاب التتويج بلقب الدوري الفرنسي بفضل ثنائية مبابي

ضمن باريس سان جرمان "نظريا" إحراز لقبه الحادي عشر في في الدوري الفرنسي لكرة القدم بفوزه خارج ملعبه على أوكسير 2-1 الأحد، في المرحلة السادسة والثلاثين من بطولة فرنسا لكرة القدم. وهز مبابي الشباك مرتين في أول ثماني دقائق، ليرتفع رصيد باريس سان جرمان إلى 84 نقطة، متقدما بست نقاط على لانس ثاني الترتيب قبل جولتين من النهاية. ويتفوق حامل اللقب بفارق كبير من الأهداف أيضا.

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أصبح باريس سان جرمان على أعتاب التتويج بلقب دوري الدرجة الأولى الفرنسي لكرة القدم للمرة الـ11، وهو رقم قياسي، بعدما أحرز كيليان مبابي هدفين، ليقوده للفوز 2-1 على أوكسير المتعثر الأحد.

وهز مبابي الشباك مرتين في أول 8 دقائق، ليرتفع رصيد باريس سان جيرمان إلى 84 نقطة، متقدما بـ6 نقاط على لانس ثاني الترتيب قبل جولتين من النهاية.

ويتفوق حامل اللقب بفارق كبير من الأهداف أيضا.

ويكفي فريق المدرب كريستوف غالتييه التعادل أمام مضيفه ستراسبورج السبت المقبل لحسم اللقب.

ويملك أوكسير 34 نقطة في المركز الـ16، متقدما بنقطة واحدة على منطقة الهبوط، ويحل ضيفا على تولوز في الجولة قبل الأخيرة.

وافتتح مبابي التسجيل بتسديدة قوية في الزاوية العليا في الدقيقة السادسة. وبعد ذلك بدقيقتين، عزز من تفوق الفريق الضيف بتسديدة من 20 مترا، بعد تمريرة من ليونيل ميسي.

ورفع مبابي رصيده إلى 28 هدفا في الدوري هذا الموسم، ليتصدر قائمة الهدافين، متقدما بهدفين على ألكسندر لاكازيت مهاجم أولمبيك ليون.

ولم يستسلم أوكسير، وسدد رايان رافلوسون كرة ارتدت من العارضة، بينما تدخل الحارس جيانلويجي دوناروما لإنقاذ محاولة من نونو دا كوستا في قبل الاستراحة مباشرة.

وقلص لاسين سينايوكو الفارق لأوكسير بتسديدة منخفضة بعد 6 دقائق من بداية الشوط الثاني، محرزا هدفه الأول على الإطلاق في الدوري.

وفرض صاحب الأرض سيطرته على المباراة، بينما اعتمد باريس سان جيرمان على الهجمات المرتدة من مبابي، وتألق حارسه دوناروما الذي أنقذه عدة مرات.

فرانس24/ رويترز

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