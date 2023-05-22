الدوري الإيطالي: خصم عشر نقاط من يوفنتوس وتراجعه إلى المركز السابع

الكرة الأوروبية

خصم 10 نقاط من رصيد يوفنتوس في الدوري الإيطالي بعد مراجعة عقوبته بسبب نشاط مالي غير مشروع.

في قرار يصّعب من مهمة "السيدة العجوز" في حجز بطاقة إلى بطولة دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل، خصم الاتحاد الإيطالي لكرة القدم الإثنين 10 نقاط من رصيد يوفنتوس بعد جلسة استماع لمراجعة عقوبته السابقة (15 نقطة) بسبب الاحتيال ونشاط مالي غير مشروع عُلّقت في 20 نيسان/أبريل الماضي. وبهذا القرار تراجع يوفنتوس من المركز الثاني إلى السابع.

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أعلن الاتحاد الايطالي لكرة القدم الإثنين خصم 10 نقاط من رصيد يوفنتوس في الكالتشيو بعد جلسة استماع لمراجعة عقوبته السابقة (15 نقطة) بسبب الاحتيال ونشاط مالي غير مشروع عُلّقت في 20 نيسان/أبريل الماضي.

وصدرت العقوبة عن محكمة الاستئناف التابعة للاتحاد الإيطالي وسيتراجع فريق "السيدة العجوز" بسببها من المركز الثاني إلى السابع بفارق خمس نقاط عن ميلان صاحب المركز الرابع الأخير المؤهل إلى المسابقة القارية العريقة الموسم المقبل.

ويخوض يوفنتوس مساء الإثنين مباراة ضد إمبولي ضمن المرحلة السادسة والثلاثين من الدوري.

وكانت محكمة الاستئناف التابعة للاتحاد المحلي للعبة فرضت في كانون الثاني/يناير عقوبة حسم 15 نقطة من رصيد فريق يوفنتوس لقيامه، حسب العدالة الرياضية، بتسجيل مكاسب رأسمالية مُبالغ فيها بشكل منتظم في حساباته عند بيع بعض اللاعبين.

وكان مجلس الضمان الرياضي التابع للجنة الأولمبية الإيطالية الذي لجأ إليه يوفنتوس، أعاد هذه النقاط مؤقتا إلى بيانكونيري في نيسان/أبريل من خلال طلب إعادة مراجعة العقوبات المفروضة عليه.

ويملك يوفنتوس في المبدأ فرصة جديدة للتقدم بطلب الاستئناف أمام مجلس الضمان الرياضي للاحتجاج على العقوبة الجديدة، ما يرشح تمديد البت في هذه القضية إلى ما بعد انتهاء الدوري في 4 حزيران/يونيو المقبل.

فرانس24/ أ ف ب

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