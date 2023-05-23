إسبانيا: توقيف سبعة أشخاص في فالنسيا ومدريد على خلفية إهانات "عنصرية" ضد فينيسيوس جونيور

كرة القدم

أوقفت الشرطة الإسبانية سبعة أشخاص على علاقة بإساءات "عنصرية" ضد مهاجم ريال مدريد فينيسيوس جونيور.

أوقفت الشرطة الإسبانية الثلاثاء ثلاثة مشتبه بهم في توجيه إهانات "عنصرية" لمهاجم ريال مدريد البرازيلي فينيسيوس جونيور خلال مباراة أمام فالنسيا في الدوري الإسباني لكرة القدم. كما احتجزت الشرطة أربعة رجال يشتبه في تعليقهم دمية فينيسيوس جونيور من على جسر بالقرب من ملعب تدريب ريال مدريد في يناير الماضي.

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أعلنت الشرطة المحلية في فالنسيا الإسبانيةالثلاثاء توقيف ثلاثة أشخاص يشتبه بأنهم وجهوا إساءات "عنصرية" لمهاجم ريال مدريد البرازيلي فينيسيوس جونيور خلال مباراة أمام فريق المدينة في الدوري المحلي لكرة القدم.

وتوقفت مباراة الأحد لعدة دقائق وكتب الحكم في تقريره بعد صافرة النهاية أن صيحات "القرد" كانت موجهة إلى فينيسيوس.

وتأتي الاعتقالات بعد يوم واحد من تصريح لويس روبياليس رئيس الاتحاد الإسباني أن الكرة الإسبانية تعاني من مشكلة تتعلق بالعنصرية، وذلك عقب شكوى من ريال مدريد بتعرض فينيسيوس لجريمة كراهية.

بعد التعرض لهتافات عنصرية خلال مواجهة فالنسيا، وصف فينيسيوس الإساءات بأنها "غير إنسانية" وطالب الرعاة والمحطات التلفزيونية بمحاسبة الرابطة.

من جهته، قال مدرب الريال كارلو أنشيلوتي م الثلاثاء إنه يتوقع بقاء جونيور مع النادي الإسباني رغم واقع التعرض لهتافات عنصرية خلال مباريات عديدة في الدوري المحلي.

وأضاف أنشيلوتي في مؤتمر صحفي "لا أعتقد (أنه سيترك إسبانيا)، لأنه يحب كرة القدم ويحب ريال مدريد. حبه كبير جدا للنادي وهو يريد أن يقضي مسيرته هنا".

وفتح الادعاء الإسباني تحقيقا في الحادث الذي أدانه الرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا ورئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز.

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وقالت الشرطة في وقت سابق الثلاثاء إنها ألقت القبض على أربعة رجال يشتبه في قيامهم بتعليق دمية فينيسيوس جونيور من على جسر طريق سريع بالقرب من ملعب تدريب ريال مدريد في 26 كانون الثاني/يناير الماضي قبيل مباراة الدربي بين قطبي العاصمة ريال وأتلتيكو.

كما رفعت لافتة باللونين الأحمر والأبيض لأتلتيكو كتب عليها "مدريد تكره ريال".

وأفادت الشرطة المحلية في بيان منفصل أن الرجال الأربعة الذين اعتقلوا في مدريد "يشتبه في ارتكابهم جريمة كراهية بسبب تعليق دمية بقميص فينيسيوس من على جسر".

فرانس24/ أ ف ب/ رويترز

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