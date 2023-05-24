الاتحاد الإسباني يرفع عقوبة الإيقاف عن فينيسيوس جونيور بعد تعرضه لهتافات عنصرية

رفعت لجنة السلوك في الاتحاد الإسباني لكرة القدم مساء الثلاثاء عقوبة الإيقاف عن مهاجم ريال مدريد الإسباني، البرازيلي الدولي فينيسيوس جونيور، بعد البطاقة الحمراء التي تلقاها في أواخر مباراة فريقه ضد فالنسيا، بعد أن تعرض لهتافات عنصرية. وطرد الحكم ريكاردو دي بورغوس بنجوتشكا، اللاعب البرازيلي، في الوقت المحتسب بدل الضائع، بعد اعتدائه على أحد لاعبي فالنسيا، بينما أمسك أحد لاعبي صاحب الأرض برقبة فينيسيوس جونيور. وكانت الشرطة الإسبانية قد احتجزت سبعة أشخاص في وقت سابق الثلاثاء، ووجهت لهم اتهامات مختلفة.

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قال الاتحاد الإسباني لكرة القدم الثلاثاء، إنه ألغى قرار طرد فينيسيوس جونيور مهاجم ريال مدريد، بعد تعرضه لهتافات عنصرية خلال مباراة فالنسيا يوم الأحد الماضي.

وطرد الحكم ريكاردو دي بورغوس بنجوتشكا، اللاعب البرازيلي، في الوقت المحتسب بدل الضائع، بعد اعتدائه على أحد لاعبي فالنسيا، بينما أمسك أحد لاعبي صاحب الأرض برقبة فينيسيوس جونيور.

واشتكى فينيسيوس في وقت سابق من المباراة من تعرضه لهتافات عنصرية من جماهير فلنسيا، ما أدى إلى توقف المباراة لعشر دقائق، مع إشارته إلى الأشخاص الذين هتفوا ضده.

وأضاف الاتحاد في بيان: "لجنة المسابقات بالاتحاد الإسباني ترى أن تقييم الحكم تم تحديده بعد إغفال الواقعة بالكامل، وهو ما أثر على قراره في النهاية.

وتابع: "(الحكم) لم يتم إبلاغه بالحقائق، وهو ما دفعه إلى اتخاذ قراره التعسفي؛ لأنه كان من المستحيل عليه إجراء تقييم سليم لما حدث".

واحتجزت الشرطة الإسبانية 7 أشخاص في وقت سابق الثلاثاء، ووجهت لهم اتهامات مختلفة.

كما قام الاتحاد الإسباني بتغريم فالنسيا 45 ألف يورو (49536 دولارا)، وأغلق المدرج الجنوبي بإستاد ميستايا لخمس مباريات.

فرانس24/ رويترز

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