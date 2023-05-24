الدوري الإسباني: ريال مدريد يهزم رايو ويرتقي للمركز الثاني في ليلة دعم فينيسيوس جونيور

فاز ريال مدريد 2-1 على رايو فايكانو في دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم الأربعاء، في مباراة أبدى فيها المشجعون واللاعبون دعمهم للبرازيلي فينيسيوس جونيور الذي تعرض لإساءة عنصرية من جديد مطلع الأسبوع. وتلقى المهاجم تحية قبل انطلاق المباراة، بعدما تعرض لإهانات عنصرية في الخسارة 1-صفر أمام فالنسيا يوم الأحد الماضي. وكتب على لافتة خلف أحد المرميين في ملعب سانتياغو برنابيو "كلنا فينيسيوس. طفح الكيل"، إلى جانب رسائل أخرى لدعم المهاجم الشاب.

لاعبو ريال مدريد يرتدون قمصانًا لدعم فينيسيوس جونيور قبل المباراة. مدريد، إسبانيا. 24 أيار/مايو 2023.

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ارتقى ريال مدريد مؤقتا إلى المركز الثاني، بفوز صعب على ضيفه رايو فايكانو 2-1 الأربعاء، في أمسية دعمه لمهاجمه البرازيلي فينيسيوس جونيور، ضحية الإساءات العنصرية، الغائب للإصابة والحاضر في المدرجات، وذلك ضمن منافسات المرحلة الـ 36 من الدوري الإسباني لكرة القدم.

وافتتح ريال التسجيل عبر الفرنسي كريم بنزيمة (31)، وعادل رايو فايكانو بفضل راؤول دي توماس (84)، قبل أن يخطف البرازيلي رودريغو هدف النقاط الثلاث للنادي الملكي (89).

وعاد ريال مدريد للمركز الثاني مع 74 نقطة، متقدما بفارق نقطة عن جاره اللدود أتلتيكو مدريد الذي تعادل مع مضيفه إسبانيول في ختام منافسات هذه الأمسية.

وأكد ريال تفوقه على ملعبه "سانتياغو برنابيو"، حيث فاز في مبارياته الـ 11 الأخيرة أمام رايو فايكانو الذي فاز آخر مرة في عقر دار منافسه في عام 1996.

كما مني رايو فايكانو الذي كان يصارع قبل شهر على مقعد أوروبي بخسارته الثالثة تواليا، بعد سقوطه أمام ريال بيتيس 1-3 وإسبانيول 1-2.

دعم مطلق لفينيسيوس

ودخل لاعبو ريال أرض الملعب وهم يرتدون قمصانا عليها اسم فينيسيوس والرقم 20، في حين رفعت يافطة في المدرج الجنوبي، كتب عليها "كلنا فينيسيوس، هذا يكفي"، مع قميص يحمل صورة البرازيلي على الجانب، وفق ما أشار صحافي من وكالة فرانس برس تواجد في الإستاد.

ووقف لاعبو ريال وفايكانو خلف لافتة كتب عليها "العنصريون، خارج كرة القدم"، في إطار حملة مشتركة من الاتحاد والدوري الإسباني عقب الإساءات العنصرية التي تعرض لها البرازيلي أمام فالنسيا في المرحلة الماضية.

وعرض لاعبو ريال مدريد اسم ورقم قميص فينيسيوس وسط تصفيق الجمهور. وبدوره صفق فينيسيوس الذي كان جالسا إلى جانب رئيس النادي فلورنتيو بيريس، متأثرا بشكل واضح بالتكريم المخصص له.

وقد يعود فينيسيوس إلى المباريات مع ريال مدريد السبت، عندما يحل لوس بلانكوس ضيفا على إشبيلية الذي بلغ نهائي الدوري الأوروبي "يوروبا ليغ".

وبعد 20 دقيقة على صافرة البداية، هتف المشجعون "فيني، فيني" وصفقوا له، فرد البرازيلي التحية لهم.

وفك بنزيما صيامه عن التهديف في مبارياته الأربع الأخيرة، ليفتتح التسجيل بعد إسقاط من الحكم، لتصل الكرة إلى الأوروغوياني فيديريكو فالفيردي، مررها في ظهر الدفاع إلى الفرنسي الذي تجاوز الحارس ستول ديميترييفسكي من مقدونيا الشمالية، وسدد بقدمه اليسرى أرضية في الشباك (32).

ورفع بنزيما رصيده إلى 18 هدفا في المركز الثاني، متأخرا بفارق 5 أهداف عن مهاجم برشلونة البولندي روبرت ليفاندوفسكي متصدر الترتيب (23).

وأدرك فايكانو التعادل بعد أول تسديدة له، بعدما خدع دي توماس داخل المنطقة الحارس البلجيكي تيبو كورتوا (84)، قبل أن يخطف رودريغو هدف الفوز عقب استفادته من خسارة البديل الأرجنتيني أوسكار تريخو للكرة، فتوغل داخل المنطقة، وسدد بعكس الحارس (89)، واحتفل برفع قبضته في الهواء، في إيماءة لمواطنه فينيسيوس.

فرانس24/ أ ف ب

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