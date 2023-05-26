منتخب تونس يحسم المواجهة العربية ضد العراق بثلاثية نظيفة في مونديال تحت 20 عاما

مونديال تحت 20 عاما

تغلبت تونس الخميس على العراق بثلاثية نظيفة حاسمة، ما رفع رصيدها إلى 3 نقاط في المركز الثالث بفارق الأهداف خلف الأوروغواي، في المواجهة العربية في الجولة الثانية من منافسات المجموعة الخامسة لنهائيات كأس العالم تحت 20 عاما التي تحتضنها الأرجنتين.

اللاعب التونسي يوسف سنانا يصفق للجماهير بعد الفوز على العراق. ملعب يونيكو دييغو أرماندو مارادونا، لا بلاتا، الأرجنتين في 25 مايو/أيار 2023.

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حسم المنتخب التونسي الخميس المواجهة العربية ضد نظيره العراقي بثلاثية نظيفة ضمن الجولة الثانية من منافسات المجموعة الخامسة لمونديال تحت 20 عاما المقام بالأرجنتين.

وسجل لتونس يوسف سنانة (55) وشيم الجبالي (57) ومحمود غربال (86 من ركلة جزاء). وأكمل المنتخب التونسي ربع الساعة الأخير بعشرة لاعبين بعد طرد لاعبه ريان النصرواي.

وبهذا الفوز، رفعت تونس رصيدها إلى 3 نقاط في المركز الثالث بفارق الأهداف خلف الأوروغواي التي خسرت أمام إنكلترا 3-2، لتتصدر الأخيرة وتضمن أول بطاقة تأهل عن المجموعة.

وكان المنتخب الأمريكي الجنوبي تفوق على العراق خلال الجولة الأولى بنتيجة 4-صفر، فيما تعثرت تونس أمام إنكلترا 1-0.

وستكون مواجهة تونس والأوروغواي في الجولة الثالثة حاسمة في تحديد هوية الوصيف، علما بأن صاحب المركز الثالث يمكن أن يتأهل إلى ثمن النهائي كأحد أفضل أربعة منتخبات تحتل المركز الثالث في المجموعات الست.

وضمن مباريات الخميس أيضا، تعرضت فرنسا لخسارة مفاجئة أمام غامبيا 1-2 ضمن منافسات المجموعة السادسة، فيما تعادلت كوريا الجنوبية مع هندوراس 2-2.

فرانس24/ أ ف ب

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