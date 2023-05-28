باريس سان جرمان يتوج بلقب الدوري الفرنسي للمرة 11 في تاريخه

قاد الأرجنتيني ليونيل ميسي فريقه باريس سان جرمان للتتويج بلقب الدوري الفرنسي لكرة القدم للمرة الـ11 في تاريخه، بعد انتزاعه السبت تعادلا ثمينا من مضيفه ستراسبورغ. وعلى الرغم من ظفر النادي الباريسي بالبطولة المحلية فإن عدم حسمها إلا قبل مرحلتين من النهاية يعكس الصعوبات التي عانى منها الفريق في الأشهر الأخيرة.

© أ ف ب

حارس مرمى باريس سان جرمان الإيطالي جيانلويجي دوناروما يحتفل مع مهاجم فريقه الفرنسي كيليان مبابي في نهاية مباراة أمام إر سي ستراسبورغ في ستاد دي لا ميناو في ستراسبورغ شرق فرنسا يوم 27 أيار/مايو 2023.

إعلان اقرأ المزيد

احتفظ باريس سان جرمان بلقبه بطلا للدوري الفرنسي لكرة القدم عقب تعادله السبت مع مضيفه ستراسبورغ بنتيجة 1-1 في المرحلة السابعة والثلاثين قبل الأخيرة.

وكان باريس سان جرمان البادئ بالتسجيل عبر نجمه الأرجنتيني ليونيل ميسي إثر تمريرة من كيليان مبابي رافعا رصيده إلى 16 هدفا هذا الموسم في الدوري، وأدرك البديل مهاجم الفريق الباريسي السابق كيفن غاميرو التعادل.

بذلك، يكون الفريق قد حقق لقبه الحادي عشر وانفرد بالرقم القياسي في عدد الألقاب الذي كان يتقاسمه مع سانت إتيان.

وكان باريس سان جرمان بحاجة إلى التعادل لضمان اللقب وكان في طريقه إلى مواصلة صحوته وتحقيق فوزه الرابع تواليا لولا هدف غاميرو في الدقائق الأخيرة والذي ضمن لفريقه البقاء في الدرجة الأولى.

وهو اللقب التاسع لسان جرمان في "ليغ 1" في السنوات الـ11 الأخيرة.

وسجل ميسي الهدف الـ496 في البطولات الخمس الكبرى فانفرد بالرقم القياسي الذي كان يتقاسمه مع البرتغالي كريستيانو رونالدو المنتقل مطلع العام الحالي الى النصر السعودي.

"لم يكن التتويج سهلا"

وعلق مدرب سان جرمان كريستوف غالتييه قائلا "أنا سعيد جدا بكوننا ابطال لفرنسا، إنه اللقب الحادي عشر، إنه تاريخي".

وأضاف المدرب الذي ظفر بلقبه الثاني في السنوات الثلاث الأخيرة بعدما قاد ليل إلى اللقب موسم 2020-2021: "لم يكن التتويج سهلا في ظل منافسة شرسة تخطت 80 نقطة وتحديدا مع لنس. كانت هناك لحظات صعبة والكثير من الانتقادات ولكننا تميزنا بالهدوء وعرفنا كيف نتعامل معها وكيف نتوج باللقب".

وعزز باريس سان جرمان موقعه في الصدارة برصيد 85 نقطة بفارق أربع نقاط أمام مطارده المباشر لنس الفائز على ضيفه أجاكسيو بثلاثية نظيفة تناوب على تسجيلها الكولومبي ديفر ماشادو وأدريان توماسون والبلجيكي لويس أوبيندا من ركلة جزاء رافعا رصيده إلى 20 هدفا هذا الموسم.

وخاض سان جرمان المباراة في غياب أكثر من لاعب أساسي لأسباب مختلفة في مقدمتهم القائد البرازيلي ماركينيوس ومواطنه نيمار والإسباني فابيان رويس والبرتغالي نونو منديش بسبب الإصابة والمغربي أشرف حكيمي بسبب الإيقاف.

وكاد السنغالي حبيب ديالو يسجل عندما استغل كرة خاطئة من المدافع إل شادايل بتشيابو إلى حارس مرماه الإيطالي جانلويجي دوناروما فانتزعها ولعبها عرضية لم تجد من يتابعها داخل المرمى الخالي.

وأنقذ دوناروما مرماه من هدف محقق بإبعاده تسديدة قوية لديالو من داخل المنطقة إلى ركلة ركنية لم تثمر.

ورد حارس مرمى ستراسبورغ البلجيكي ماتز سيلس بتصديه لتسديدة "على الطاير" للبرتغالي ريناتو سانشيز من نقطة الجزاء إثر ركلة ركنية انبرى لها ميسي.

وتابع ديالو تألقه وسدد كرة قوية بيمناه من خارج المنطقة ارتدت من القائم الأيسر.

وجرب ميسي حظه من ركلة حرة مباشرة من خارج المنطقة مرت بجوار القائم الأيمن.

ونجح ميسي في افتتاح التسجيل عندما تلقى كرة من مبابي داخل المنطقة فهيأها لنفسه وسددها بيسراه من مسافة قريبة في الزاوية اليسرى للحارس سيلس.

وأدرك غاميرو التعادل مستغلا كرة مرتدة من دوناروما إثر تسديدة قوية لمورغان سانسون من داخل المنطقة فتابعها داخل المرمى.

وكاد مبابي يعيد التقدم لسان جرمان من انفراد لكن الحارس سيلس أبعد الكرة في توقيت مناسب (85).

لنس ينتزع بطاقة العبور إلى دوري الأبطال

وضمن لنس المركز الثاني وبطاقته إلى مسابقة دوري ابطال أوروبا للمرة الأولى منذ موسم 2002-2003، بعدما عزز موقع الوصافة بفارق ثماني نقاط أمام مرسيليا الذي خسر أمام ضيفه بريست بهدف للكونغولي الديمقراطي شانسيل مبيمبا مقابل هدفين لهوغو مانييتي ومهدي كمارا.

وسيخوض مرسيليا الأدوار الإقصائية للمسابقة القارية العريقة.

وأنعش ليل آماله في ضمان بطاقة قارية بفوزه على ضيفه نانت بنتيجة 2-1 مستفيدا من خسارة موناكو أمام مضيفه رين 0-2.

وقلب ليل الطاولة على نانت محولا تخلفه بهدف لكونتان ميرلان، إلى فوز بثنائية لمهاجمه الدولي الكندي جوناثان ديفيد من ركلتي جزاء في الدقيقتين 48 و88 رافعا رصيده إلى 24 هدفا في المركز الثالث على لائحة الهدافين.

وانتزع ليل المركز الرابع المؤهل إلى مسابقة الدوري الأوروبي "يوروبا ليغ" الموسم المقبل من موناكو بعدما رفع رصيده إلى 65 نقطة بفارق الأهداف أمام فريق الإمارة الذي تراجع إلى المركز السادس بفارق الأهداف خلف رين صاحب المركز الخامس المؤهل إلى مسابقة كونفرنس ليغ.

وسجل الكرواتي لوفرو ماير والجزائري الأصل أمين غويري هدفي رين.

وأكرم ليون وفادة ضيفه رينس بثلاثية نظيفة تناوب على تسجيلها العاجي إيمانيول أغبادو والقائد المخضرم ألكسندر لاكازيت رافعا رصيده إلى 27 هدفا في المركز الثاني على لائحة الهدافين بفارق هدف واحد خلف مهاجم باريس سان جرمان كيليان مبابي المتصدر، وماكسنس كاكريه.

وطرد أغبادو في الدقيقة الـ54.

وفرط مونبلييه في تقدمه على ضيفه نيس بهدفين لتيجي وسجل سافانييه وخسر بثلاثية تناوب على تسجيلها الإنكليزي روس باركلي وغايتان لابورد.

وفشل أوكسير في استغلال خسارة نانت لحسم بقائه في الدرجة الاولى بسقوطه في فخ التعادل أمام مضيفه تولوز 1-1.

وكان أوكسير البادئ بالتسجيل عبر ريان رافيلوسون من مدغشقر، لكن الدولي المغربي زكرياء أبوخلال أدرك التعادل برأسية من مسافة قريبة.

وبقي أوكسير في المركز السادس عشر برصيد 35 نقطة بفارق نقطتين أمام نانت السابع عشر.

وستكون المرحلة الأخيرة حاسمة بالنسبة للفريقين من أجل تفادي اللحاق بالثلاثي أنجيه وأجاكسيو وتروا إلى الدرجة الثانية.

ويخوض نانت مباراة سهلة نسبيا أمام ضيفه أنجيه، فيما يخوض أوكسير اختبارا صعبا على أرضه أمام لنس.

وفاز كليرمون فيران على لوريان بهدفين نظيفين سجلهما التونسي سيف الدين خاوي والبلجيكي ماكسيميليانو كوفرييه، وأنجيه على تروا بهدفين للجزائري حيماد عبد اللي وليليان راو-ليسوا مقابل هدف لكزافييه شافالران.

فرانس24/ أ ف ب

الرسالة الإخباريةأبرز الأحداث الدولية صباح كل يوم اشترك