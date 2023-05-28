تنس - ريبورتاج: انطلاق دورة رولان غاروس يطبعه غياب "صاحب الأرض" نادال وأفق مجهول لأنس جابر

كرة المضرب

انطلقت بطولة فرنسا المفتوحة للتنس (رولان غاروس) الأحد بباريس في ظل غياب الإسباني رفايل نادال بطل أبطال الملاعب الترابية، فيما يبقى الأمل كما التساؤلات بشأن حظوظ التونسية أنس جابر في الظفر بباكورة ألقابها في "الغراند سلام". وإذا باتت التكهنات متاحة لدى الرجال حول هوية المرشح لخلافة "صاحب الأرض" نادال، تصب جل التوقعات نحو احتفاظ البولندية إيغا شفيونتيك بلقبها لدى السيدات.

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"هل رأيته شخصيا؟ هل رأيته بالفعل؟" ظل الولد يسأل أباه وهما يركضان نحو ملعب "فيليب شاتريه" الرئيسي في "رولان غاروس" بباريس حيث انطلقت الأحد بطولة فرنسا المفتوحة للتنس، ثانية البطولات الأربع الكبرى، وسط غياب "صاحب الأرض" رفايل نادال المصاب.

ظل يسأله هل رأى الوالد بأم عينه البطل الصربي نوفاك جوكوفيتش، أحد المرشحين للفوز بلقب نسخة 2023، إذ إن "الماتادور" الإسباني لن يتمكن من الدفاع عن لقبه بسبب مضاعفات في وركه الأيسر منذ أن تعرض للإصابة في يناير/كانون الثاني بأستراليا. وقد بنى ابن مايوركا أسطورته في الملاعب الترابية الباريسية منذ تتويجه الأول في 2005 هو بعمر 19 عاما. وفاز في "مدينة أضواء" أربعة عشر مرة، وهو رقم خرافي، ولم يعرف فيها الخسارة سوى بثلاث مناسبات وفي مجموع 115 مباراة.

الملعب الرئيسي في رولان غاروس "فيليب شاتريه". 28 مايو/أيار 2023. © علاوة مزياني/ فرانس24

لا نعرف بقية القصة، ولا ندري هل أجاب الوالد ولده، فقرية "رولان غاروس" سرعان من اكتظت بعشاق التنس، ليبدأ التجوال في أزقتها الشاسعة النظيفة وسط شمس ساطعة تُنذر بيوم حار على ملاعبها وخارجها على حد سواء.

بداية عهد جديد في تاريخ التنس؟

وبدأ الحديث عن مختلف اللاعبين واللاعبات، ومن هم المرشحون للفوز بكأس "الموسكتير" بين جوكوفيتش والشاب الإسباني الواعد كارلوس ألكاراز (20 عاما)، وربما اليوناني ستيفانوس تسيتسيباس؟ وهل من مرشحة تجرد البولندية إيغا شفيونتيك من كأس "لونغلين"؟ وهل بإمكان البطلة التونسية أُنس جابر تحيق إنجاز تاريخي بالفوز بباكورة ألقابها في بطولات "الغران سلام" على الرغم من تراجع مستواها في 2023؟

تحدثنا إلى الجمهور، ودخلنا في النقاش مع البعض، لكن في الأخير صب اهتمام كثيرين نحو غياب رفايل نادال، الغائب الحاضر، الكهل (36 عاما) المثقل بالإرهاق البدني والإصابات المتكررة منذ سنوات، والتي لم تمنعه حتى الان من التألق والفوز بالألقاب واحد تلو الآخر، فهو أكثر اللاعبين تتويجا بالبطولات الكبرى إلى جانب جوكوفيتش (22 لقبا لكل منهما).

الرجل الأسطورة رفايل نادال عند مدخل موقع رولان غاروس في باريس. 28 مايو/أيار 2023. © علاوة مزياني/ فرانس24

استاء تيري، البالغ من العمر 59 عاما، لغياب الأسطورة وقال لفرانس24: "إنه شيء محزن أن يغيب نادال، فهذه نهاية حقبة وبدابة حقبة أخرى، وربما سيخلفه مواطنه ألكاراز الذي يشبهه في كل حركاته". ويرى تيري في بروز اللاعبين الجدد وفي مقدمتهم ألكاراز بداية عهد جديد في تاريخ التنس، مع نهاية الأربعة الكبار الذين تنابوا على الفوز بالكؤوس والألقاب (نادال وجوكوفيتش والسويسري المعتزل روجر فيدرر والبريطاني أندي موراي).

"نادال هو رولان غاروس"

بدوره، اعتبر رومان ميراند القادم مع شقيقه نيكولا من مدينة تولوز (جنو فرنسا)، أن غياب نادال مؤسف ومحزن، وذلك بالرغم من أنه ليس لاعبه المفضل. وقال: "إن نادال هو رولان غاروس، وهذه الدورة هي بطولته"، مشيرا إلى نهاية عهد في تاريخ لعبة التنس، متوقعا أن يكون التنافس شديدا في نسخة 2023، متوقعا بروز الروسي دانيال ميدفيديف.

الشقيقان ميراند ونيكولا في رولان غاروس، 28 مايو/أيار 2023. © رومان ويكس/ فرانس24

واعتبرت إيمانويل أن نادال هو "أيقونة" بطولة "رولان غاروس"، فيما قال نجلها تيميو البالغ من العمر عشرة أعوام إنه منهار لغياب نجمه المفضل (نادال) متكهنا بفوز جوكوفيتش في النهاية.

أما الثنائي فرانك وجيس، واللذان حضرا من مدينة آنسي (جنوب شرق فرنسا) خصيصا لحضور البطولة، فأكدا أنهما في باريس لمشاهدة "أكبر عدد ممكن من المباريات". وقال فرانك: "أريد رؤية يانيك نوا (بطل رولان غاروس في 1983، وهو آخر لاعب فرنسي فاز بالبطولة)، لكني سأسعد بمشاهدة أي لاعب أو مباراة، فنحن هنا للمتعة".

جويس ورفيقها فرانك قدما من آنسي لحضور دورة رولان غاروس 2023. © علاوة مزياني/ فرانس24

وأضافت جويس: "أشعر بالإثارة لأن هذه أول مرة أرى هذا الموقع الرائع وأحضر هذه البطولة الكبرى. أنا في غاية السعادة، خاصة أن الطقس مشمس".

ماذا عن البطلة التونسية؟

ورشح كثيرون فوز البولندية إيغا شفيونتيك بلقب السيدات للمرة الثالثة بعد 2020 و2022، فيما غابت عن قائمة المرشحات أُنس جابر. فقد باتت التونسية في المركز السابع في تصنيف اللاعبات المحترفات بعد أن بلغت المركز الثاني في عام 2022 بفضل بروزها في عدة مناسبات، لاسيما فوزها في دورة مدريد وبلوغها النهائي في ويمبلدون اللندنية وبطولة الولايات المتحدة بنيويورك.

دخول الجمهور لموقع رولان غاروس قبيل انطلاق المباريات. 28 مايو/أيار 2023. © علاوة مزياني/ فرانس24

بهذه الصورة بدت أزقة "رولان غاروس" الأحد، مع بدابة البطولة الفرنسية المفتوحة. حماس كبير وتوقعات بحضور جماهيري قياسي.. فهل من مفاجآت في نهاية المطاف؟

علاوة مزياني

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