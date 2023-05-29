كرة القدم - كأس العالم تحت 20 سنة: تونس "تتلقى" هدية من فرنسا وتحرز بطاقة المرور لدور الـ16

مونديال تحت 20 عاما

بلغت تونس الأحد دور الـ16 من مونديال الأرجنتين تحت 20 عاما في كرة القدم رغم خسارتها أمام أوروغواي 0-1، بعد أن استفادت من فوز فرنسا على هندوراس 3-1، لتواجه البرازيل في الدور المقبل.

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فرنسا فازت على هندوراس 3-1 في آخر مباراة لها بدور المجموعات في مونديال الأرجنتين دون 20 عاما في كرة القدم. لكنها ودعت المنافسة، فيما تأهلت تونس. 28 مايو/أيار 2023.

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رغم خسارتها أمام أوروغواي 0-1، بلغت تونس الأحد دور الـ16 من مونديال الأرجنتين تحت 20 عاما في كرة القدم، مستفيدة من فوز فرنسا على هندوراس 3-1، لتكسب آخر بطاقة مؤهلة للمنتخبات التي احتلت المركز الثالث في دور المجموعات.

وبعد خسارتها افتتاحا أمام إنكلترا 0-1 ضمن المجموعة الخامسة، ثم فوزها على العراق بثلاثية نظيفة، التقت تونس مع أوروغواي في مندوسا، حيث سعى المنتخبان لحجز بطاقة مباشرة إلى الدور الثاني. وخسر لاعبو المدرب منتصر الوحيشي بركلة جزاء في الوقت بدل الضائع من زمن المباراة، فتعين عليهم انتظار باقي النتائج لضمان إحدى البطاقات الأربع للمنتخبات التي احتلت المركز الثالث.

وبالفعل، قدم لهم المنتخب الفرنسي هدية، بفوزه على هندوراس 3-1 ضمن المجموعة السادسة. وهذا الفوز الأول لفرنسا بعد خسارتين، لكن لم يجنبها الخروج من دور المجموعات إذ كانت بحاجة للفوز بفارق ثلاثة أهداف لبلوغ الأدوار الإقصائية، فيما تصدرت غامبيا مجموعتهم (7) أمام كوريا الجنوبية (5).

وبتأهل منتخب تونس، رابع قارة أفريقيا والمشارك مرة ثالثة في النهائيات بعد 1977 و1985، سيخوض مباراة صعبة في الدور الثاني أمام البرازيل بطلة المجموعة الرابعة وحاملة اللقب خمس مرات.

وتحمل الأرجنتين الرقم القياسي بعدد الألقاب (6)، أمام البرازيل (5)، فيما ذهب اللقب الأخير إلى أوكرانيا على حساب كوريا الجنوبية (3-1) في نسخة بولندا 2019.

فرانس24/ أ ف ب

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