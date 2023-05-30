الدوري الإيطالي: يوفنتوس يتوصل إلى تسوية قانونية ويتفادى خصم نقاط من رصيده

توصل نادي يوفنتوس الإيطالي مع سلطات كرة القدم في بلاده، إلى تسوية بشأن مخالفات مزعومة في دفع رواتب اللاعبين. ويدفع نادي "السيدة العجوز" بموجب هذه التسوية 718 ألف يورو كغرامة، ولن يتقدم بطعون في القضايا المرفوعة ضده. كما تفادى خصم نقاط من رصيده بعد أن خسر في وقت سابق من هذا الموسم 10 نقاط بسبب قضية حسابات مالية لانتقالات اللاعبين، لينهي الموسم في المرتبة السابعة ب59 نقطة. ومن شأن هذه التسوية أن تسمح لنادي يوفنتوس بالتطلع إلى المستقبل بإطمئان أكبر.

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أعلنت سلطات كرة القدم الإيطالية الثلاثاء التوصل لاتفاق، لتسوية نزاع قانوني مع يوفنتوس، في قضية تتعلق بارتكاب مخالفات مزعومة في دفع رواتب اللاعبين.

ووفقا للاتفاق، فإن يوفنتوس سيدفع 718 ألف يورو (790 ألف دولار) كغرامة، ولن يتقدم بأي طعن في القضايا الرياضية الجارية.

ولم تتضمن التسوية خصم أي نقاط إضافية. وتعرض يوفنتوس لخصم عشر نقاط من رصيده في وقت سابق من الموسم الجاري بسبب قضية أخرى تتعلق بالحسابات المالية لانتقالات اللاعبين.

وكان أنجح أندية إيطاليا يتطلع لإبرام هذه التسوية لإنهاء الخلاف مع سلطات كرة القدم قبل نهاية موسم دوري الدرجة الأولى الإيطالي، وحتى يكون مستقبله واضحا بعد سلسلة من الفضائح المالية.

وارتفعت أسهم يوفنتوس في بورصة ميلانو بنسبة وصلت إلى 9.9 بالمئة بعد إعلان التسوية، وأصبحت نسبة الزيادة 6.5 بالمئة بحلول الساعة 12 و25د بتوقيت غرينيتش.

وقبل جولة واحدة من نهاية الدوري، ستترك التسوية يوفنتوس في المركز السابع في الدوري برصيد 59 نقطة، ليصبح بوسعه التأهل لدوري المؤتمر الأوروبي في الموسم المقبل، وقد يستطيع المنافسة على التأهل لبطولة الدوري الأوروبي الأكثر قوة.

وذكرت صحف إيطالية أنه من المرجح أن يضطر يوفنتوس إلى التنازل عن اللعب في أوروبا الموسم المقبل، بسبب إمكانية تعرضه لعقوبات في ظل الخضوع لتحقيق منفصل من الاتحاد الأوروبي لكرة القدم.

فرانس24 / رويترز

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