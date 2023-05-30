الكونغولي الديمقراطي شانسيل مبيمبا يحرز جائزة مارك فيفيان فوي لأفضل لاعب أفريقي بالدوري الفرنسي

جائزة مارك فيفيان فوي

فاز الكونغولي الديمقراطي شانسيل مبيمبا لاعب أولمبيك مرسيليا، الإثنين، بجائزة مارك فيفيان فوي التي تمنحها إذاعة فرنسا الدولية وفرانس24 لأفضل لاعب أفريقي في الدوري الفرنسي لكرة القدم، متقدما على الإيفواري سيكو فوفانا لاعب وسط لانس، والنيجيري تيريم موفي مهاجم نادي نيس.

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كان في السابق ثلاثة لاعبين بارزين متألقين، ولم يبق منهم سوى واحد هو شانسيل مبيمبا. فقد فاز المدافع الدولي الكونغولي الديمقراطي ومدافع نادي أولمبيك مرسيليا، الإثنين، بجائزة مارك فيفيان فوي التي تمنحها كل عام إذاعة فرنسا الدولية وفرانس24 لأفضل لاعب أفريقي في الدوري الفرنسي لكرة القدم ليجرد الإفواري سيكو فوفانا لاعب وسط لانس من لقبه.

وقد حل فوفانا، الذي قدم موسما رائعا من فريقه وصيف بطل الدوري الفرنسي، في المركز الثاني من ترتيب العام 2023. وجاء في المركز الثالث النيجيري تيريم موفي مهاجم نادي نيس.

واللاعبون المتأهلون هم الإيفواري سيكو فوفانا، لاعب وسط نادي لانس، والكونغولي الديمقراطي شانسيل مبيمبا لاعب أولمبيك مرسيليا والنيجيري تيريم موفي، مهاجم نيس.

احتل سيكو فوفانا مركزا متقدما في مسابقة جائزة مارك فيفيان فوي عام 2022. اكتسب الإيفواري ثقلا ملحوظا مع نادي لانس الذي أصبح يحمل شارة قيادته. فوفانا (28 عاما) يعتبر أحد أفضل لاعبي خط الوسط في الدوري الفرنسي.

وضمت لجنة التحكيم نحو 100 متخصص في شؤون كرة القدم الفرنسية والأفريقية، بينهم صحافيون ولاعبون قدامى.

شانسيل مبيمبا. © أ ف ب

بدأت مسيرة شانسيل مبيمبا (28 عاما) بفرنسا في صيف 2022 عندما انضم لصفوف أولمبيك مرسيليا قادما من بورتو حيث قضى أربع سنوات. وكان قبلها خاض مغامرتين مع نادي أندرليخت البلجيكي ثم مع نادي نيوكلستل الانكليزي.

ولم يتأخر لاعب منتخب الكونغو الديمقراطية لكسب جمهور مرسيليا. وكان أحد أبرز لاعبين الفريق إلى جانب التشيلي أليكسيس سانشيز.

للتذكير، فإن الجائزة تحمل اسم اللاعب الكاميروني الدولي السابق مارك-فيفيان فوي الذي توفي خلال مباراة مع فريقه أولمبيك ليون في 26 يونيو/حزيران 2003.

علاوة مزياني

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