بطولة رولان غاروس: التونسية جابر تستهل مشوارها بفوز على الإيطالية برونزيتي

تخطت الثلاثاء التونسية أنس جابر المصنفة سابعة عالميًا في كرة المضرب، منافستها الايطالية لوتشيا برونزيتي في أول مبارياتها في دورة رولان غاروس الفرنسية، في مقابلة احتضنها ملعب فيليب شاترييه. وفازت جابر على برونزيتي بمجموعتين دون مقابل 6-4 و6-1. وبذبك تمر أنس جابر إلى الدور الثاني من البطولة، ويحدوها الأمل في تحقيق نتائج أفضل في ثانية البطولات الأربع الكبرى في كرة المضرب، خصوصا أنها لم تتجاوز الدور الرابع في دورتي 2020 و2021.

التونسية أنس جابر بعد فوزها على الفرنسية كارولين غارسيا في نصف نهائي بطولة فلاشينغ ميدوز 6-1 و6-3. 9 سبتمبر/أيلول 2022.

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بلغت التونسية أنس جابر، المصنفة سابعة عالميًا، الدور الثاني من بطولة رولان غاروس، ثانية البطولات الأربع الكبرى في كرة المضرب، بفوزها على الايطالية لوتشيا برونزيتي (65) الثلاثاء بمجموعتين نظيفتين 6-4 و6-1 الثلاثاء. ومُنيت جابر بخيبة في نسخة العام الماضي بعد خروجها من الدور الأول على يد البولندية ماغدا لينيت.

وتأمل التونسية في أن تحسّن مستوياتها في باريس، إذ تبقى أفضل نتيجة لها الدور الرابع في 2020 و2021، وهي الأسوأ في البطولات الكبرى.

وقالت المصنفة ثانية عالميًا سابقًا بعد فوزها على الملعب الرئيسي "كانت مباراة مباراة رائعة وهذا فوزي الأول على ملعب فيليب شاترييه ما لم يحصل من قبل... آمل أن أستمر على هذا النحو حتى النهاية".

وبشأن الاصابة التي عانت منها هذا العام، قالت جابر "كانت فترة صعبة خاصة بعد شتوتغارت والاصابة لم تساعدني، ولكن لدي شعور جيد دائمًا على التراب وأنا جاهزة لهذه البطولة. المجموعة الأولى كانت أصعب، نافستُ لاعبة تحبّ الملاعب الترابية ولعبت جيدًا مؤخرًا، لذا أنا سعيدة".

أنس جابر تواجه الفرنسية أوسيان دودان

وتلتقي اللاعبة الملقبة في بلادها بـ"وزيرة السعادة" تاليًا مع الفرنسية أوسيان دودان الفائزة على مواطنتها سيلينا يانيتشييفيتش 0-6، 6-2، 6-1.

وعانت جابر في مستهل العام الحالي بعد نهاية رائعة للماضي عندما بلغت نهائيين كبيرين في ويمبلدون وفلاشينغ ميدوز، وحققت أول ألقابها في دورات الألف في مدريد. كما خرجت من الدور الثاني في أستراليا المفتوحة وانسحبت من العديد من الدورات بسبب الاصابة، وخرجت من البعض الآخر في أدوار مبكرة.

حققت جابر لقب دورة تشارلستون الأمريكية وبلغت نصف نهائي دورة شتوتغارت، قبل أن تنسحب بسبب إصابة تعرضت لها خلال مباراتها ضد البولندية إيغا شفيونتيك، ما حرمها الدفاع عن لقبها في مدريد، قبل أن تعود في روما وتخرج من مباراتها الافتتاحية.

فرانس 24 / أ ف ب

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