رولان غاروس: جوكوفيتش يبلغ الدور الثالث بصعوبة على حساب المجري فوتشوفيتش

تأهل الصربي نوفاك جوكوفيتش المصنف ثالثا عالميا الأربعاء إلى الدور الثالث لبطولة فرنسا الكبرى، ثانية البطولات الأربع الكبرى في كرة المضرب، على ملاعب رولان غاروس بفوزه الصعب على المجري مارتون فوتشوفيتش بثلاث مجموعات في ساعتين و44 دقيقة. ويسعى "دجوكو" إلى لقبه الثالث والعشرين في البطولات الكبرى لفض شراكة الرقم القياسي مع الإسباني رافايل نادال الغائب الأبرز عن نسخة هذا العام بسبب الإصابة.

الصربي نوفاك جوكوفيتش يبلغ الدور الثالث من بطولة رولان غاروس لكرة المضرب، 31 أيار/ مايو 2023.

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بنوع من الصعوبة، نال الصربي نوفاك جوكوفيتش الأربعاء بطاقة التأهل الدور الثالث لبطولة رولان غاروس الفرنسية لكرة المضرب على حساب المجري مارتون فوتشوفيتش بثلاث مجموعات دون مقابل.

وبدأت معاناة جوكوفيتش منذ الشوط الأول إذ استغرق ست دقائق لكسبه، ثم احتاج إلى سبع دقائق لكسب الثاني وكسر إرسال المجري والتقدم 2-0 و3-0 و5-2 وسنحت له فرصة حسم النتيجة في الشوط التاسع والإرسال بحوزته لكن فوتشوفيتش رد التحية بكسر إرساله وتقليص الفارق إلى 4-5 ثم أدرك التعادل 5-5 و6-6 فارضا شوطا فاصلا حسمه 7-2 وبالتالي المجموعة 7-6 في 90 دقيقة.

وضرب جوكوفيتش بقوة في المجموعة الثانية وكسبها نظيفة 6-0 في 35 دقيقة.

وتابع جوكوفيتش أفضليته وكسر إرسال المجري في الشوط الأول للمجموعة الثالثة، بيد أن الأخير رد له التحية مباشرة مدركا التعادل 1-1.

ونجح جوكوفيتش في كسر إرسال المجري في الشوطين الخامس والسابع وتقدم 5-2 قبل أن يكسر إرسال المجري في الشوط الثامن وينهيه في صالحه 6-3 في 39 دقيقة.

ويسعى الصربي إلى لقبه الثالث في رولان غاروس والثالث والعشرين في البطولات الكبرى لفض شراكة الرقم القياسي مع الإسباني رافايل نادال الغائب الأبرز عن نسخة هذا العام بسبب الإصابة.

وقال جوكوفيتش "كانت مباراة قوية خصوصا في المجموعة الأولى ولكنني نجحت في إيجاد الحلول بعد ذلك وقدمت أفضل مستوياتي إذا صح التعبير".

وأضاف "مارتون لم يكن لديه ما يخسره اليوم ولست متفاجئا بمستواه، كنت أتوقع أنه سيلعب بهذه الطريقة بإمكانه اللعب بطريقة رائعة على جميع الأراضي".

فرانس24/ أ ف ب

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