كرة القدم: بنزيمة "لم يمنح موافقته" لاتحاد جدة ورونالدو يواصل مشواره مع النصر

قال مصدر بنادي اتحاد جدة إن مهاجم ريال مدريد كريم بنزيمة لم يعط موافقته للانضمام إلى صفوف بطل الدوري السعودي، والذي يعرض عليه صفقة انتقال بقيمة 200 مليون يورو على مدى سنتين. من جهته، قرر البرتغالي كريستيانو رونالدو مواصلة مشواره مع نادي النصر الذي وصل إليه في مطلع 2023.

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كشف مصدر داخلي باتحاد جدة بطل الدوري السعودي لكرة القدم إن المهاجم الفرنسي كريم بنزيمة لم يمنح موافقته النهائية للانضمام إلى النادي. وأقر المصدر بأن "هناك خط مفاوضات مفتوح مع بنزيمة، لكن حتى الآن لم يمنح بنزيمة مسؤولي الاتحاد الموافقة النهائية على انتقاله للفريق بداية من الموسم المقبل".

وذكرت الصحف الإسبانية ان بنزيمة تلقى عرضا سعوديا مقابل 200 مليون يورو على مدى سنتين، لجلبه إلى الدوري المحلي حيث يلعب النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو مع نادي النصر.

يأمل الاتحاد ضم أفضل لاعب في العالم لعام 2022 للمشاركة في صفوفه في كأس العالم للأندية المقبلة المقررة في كانون الأول/ديسمبر المقبل في السعودية.

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من جهته، ترك هداف ريال مدريد الباب مفتوحا أمام جميع الاحتمالات حول مستقبله، بقوله الخميس خلال حفل تكريم أقامته صحيفة "ماركا" الرياضية على شرفه: "لماذا التحدّث عن مستقبلي. أنا في مدريد. الذين يتحدثون (بشأن انتقاله) هم على الانترنت، والانترنت ليس الحقيقة".

ينتهي عقد بنزيمة (35 عاما) مع ريال مدريد في 30 حزيران/يونيو، لكنه يستطيع تمديد عقده بقرار منه لموسم إضافي سيكون الخامس عشر له في صفوف الفريق الملكي والذي توج معه ب25 لقبا بينها لقب دوري أبطال أوروبا خمس مرات.

كريستيانو رونالدو: "أرغب في الاستمرار هنا، وسوف أستمر"

وفي وقت متزامن، كشف النجم البرتغالي المخضرم كريستيانو رونالدو الخميس أنه سيواصل المشوار مع ناديه النصر حيث وصل في كانون الثاني/يناير الماضي.

وقال في لقاء مصور لرابطة الدوري السعودي لمحترفي كرة القدم إنه "سعيد هنا، أرغب في الاستمرار هنا، وسوف أستمر. وفي رأيي، إذا واصلوا في العمل على خططهم في السنوات الخمس المقبلة، أعتقد بأن الدوري السعودي سيصبح ضمن أقوى خمس منافسات للدوري في العالم".

ووصل أفضل لاعب في العالم خمس مرات إلى النصر في صفقة تقدر بأكثر من 440 مليون يورو حتى حزيران/يونيو 2025. سجل 14 هدفا في 16 مباراة لفريقه. لكن الصفقة الكبيرة التي مولها صندوق الاستثمارات العامة السعودي الثري، لم تنعكس رياضيا على أرض الملعب بالنسبة لجمهور النصر على الأقل، إذ خسر النادي الملقب بـ"العالمي" البطولات المحلية الثلاث تباعا، وحل ثانيا في الدوري وراء الاتحاد الذي أحرز اللقب للمرة الأولى منذ 2009.

البنية التحتية تحتاج للتحسن والحُكام يجب أن يكونوا أسرع بعض الشيء

وجه نجم ريال مدريد السابق ملاحظات لتطور الدوري السعودي "لدينا فرق جيدة للغاية وكذلك الحال بالنسبة للاعبين العرب. وأعتقد بأن البنية التحتية تحتاج للتحسّن قليلًا. وحتى الحُكام ونظام تقنية في ايه آر VAR، أعتقد بأنه يجب أن يكونوا أسرع بعض الشيء. وهناك بعض الأمور الصغيرة التي تحتاج إلى تحسين".

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وشرح الـ"دون" أن أهم التحديات التي واجهها في الدولة الخليجية، كانت التأقلم مع فترات التمرين المختلفة عن أوروبا "نتدرب هنا بعد الظهر أو في فترة المساء، وعندما يبدأ رمضان نتدرب الساعة العاشرة مساء، كان الامر غريبا جدا".

بدوره، قال سعد اللذيذ، نائب رئيس مجلس الإدارة لرابطة الدوري السعودي زيادة متابعي الدوري السعودي بعد قدوم رونالدو: "يتم نقل دوري روشن السعودي حاليا في 48 منصة وقناة تلفزيونية في 170 دولة، وأعداد الجماهير التي تحضر مباريات نادي النصر في تزايد مستمر بعد التوقيع مع رونالدو".

وأضاف: "مع تزايد شعبية الدوري فأنا متأكد من أن الأسماء الكبيرة الأخرى ستتبع خطى رونالدو وتنضم إلى المواهب الشابة المميزة التي تشارك في الدوري".

فرانس24/أ ف ب

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