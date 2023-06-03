باريس سان جرمان يعلن رحيل المدافع سيرجيو راموس عن صفوفه

كرة القدم

غادر المدافع الإسباني سيرجيو راموس فريق باريس سان جرمان، وفق ما أعلن النادي الفرنسي الجمعة. ويأتي ذلك بعد انتهاء عقده الذي استمر لموسمين فاز خلالهما بالدوري مرتين وكأس السوبر الفرنسية مرة واحدة.

سيرجيو راموس يسقط محمد صلاح أرضا ما تسبب في إصابة حادة في الكتف للمصري جعلته يغادر نهائي دوري أبطال أوروبا 2018 في العاصمة الأوكرانية كييف.

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قال باريس سان جرمان بطل دوري الدرجة الأولى الفرنسي لكرة القدم الجمعة إن المدافع الإسباني سيرجيو راموس غادر صفوفه.

وانضم راموس (37 عاما) إلى النادي الفرنسي في صفقة مجانية قبل موسم 2021-2022 بعدما أخفق في التوصل لاتفاق لتمديد حقبته مع ريال مدريد والتي امتدت 16 عاما.

ويأتي رحيل راموس، الذي فاز بكأس العالم مرة واحدة وبطولة أوروبا مرتين مع إسبانيا بخلاف الكثير من الألقاب مع ريال مدريد، عن صفوف النادي الفرنسي بعد انتهاء عقده.

ويذكر أنه خلال موسمين قضاهما في صفوف النادي الفرنسي، فاز راموس بالدوري مرتين وكأس السوبر الفرنسية مرة واحدة.

وشكر ناصر الخليفي رئيس باريس سان جرمان راموس على جهوده لصالح النادي.

وتضمن بيان للخليفي أن "هذا المزيج من الروح القيادية لسيرجيو وروح الفريق والاحترافية إلى جانب خبرته على أعلى المستويات جعل منه أسطورة كرة قدم حقيقية وتشرفنا بوجوده في باريس".

فرانس24/ رويترز

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