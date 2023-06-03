رولان غاروس: التونسية أنس جابر تتأهل لثمن النهائي بفوزها على الصربية دانيلوفيتش

تأهلت التونسية المصنفة سابعة عالميا أُنس جابر إلى ثمن نهائي بطولة رولان غاروس الفرنسية لكرة المضرب بعد فوزها الصعب على الصربية أولغا دانيلوفيتش السبت بمجموعتين لواحدة. ومنذ بداية الموسم، تعاني اللاعبة التونسية من الإصابات حيث خضعت لجراحة بسيطة في الركبة وانسحبت من بطولة مدريد المفتوحة بسبب مشكلة في ربلة الساق.

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حافظت التونسية أُنس جابر على حلمها في التتويج بطولة فرنسا المفتوحة لكرة المضرب "رولان غاروس" بتأهلها للدور ثمن النهائي بعد تغلبها السبت على الصربية أولغا دانيلوفتيش بمجموعتين لواحدة 4-6 و6-4 و6-"2.

وبينما لم يكن ممكنا القيام بأفضل تحضير لرولان غاروس، بدت المصنفة سابعة عالميا في حالة جيدة جدا في مبارحتى الآن بعد أن وصلت إلى الدور الثالث دون أن تخسر أي مجموعة.

ولم تكن بداية الموسم جيدة للاعبة التونسية التي خضعت لجراحة بسيطة في الركبة قبل أن تفوز باللقب في تشارلستون وتنسحب من بطولة مدريد المفتوحة بسبب مشكلة في ربلة الساق.

فرانس24

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