اتحاد العاصمة الجزائري يحرز كأس الاتحاد الأفريقي في أول لقب قاري بتاريخه

كرة القدم

نجح اتحاد العاصمة الجزائري السبت في تحقيق أول لقب قاري في تاريخه بإحرازه كأس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم رغم هزيمته على ملعب "5 جويلية" أمام ضيفه يانغ أفريكانز التانزاني بهدف نظيف في إياب الدور النهائي. واستفاد أبناء المدرب عبد الحق بن شيخة من انتصارهم 2-1 خارج أرضهم في دار السلام في لقاء الذهاب، ليسعد عشرات الآلاف من أنصاره الذي احتشدوا في الملعب قبل عدة ساعات من المباراة.

© صورة منشورة على الحساب الرسمي لفريق اتحاد العاصمة على فيسبوك

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فعلها اتحاد العاصمة الجزائري وتوج بكأس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم في مباراة شدت أعصاب عشرات الآلاف من متابعيه في ملعب "5 جويلية". إذ انتهى اللقاء بهزيمة فريق المدرب عبد الحق بن شيخه بهدف وحيد لكنه استفاد من فوزه ذهابا 2-1.

وبات "سوسطارة" أول فريق جزائري يتوج بلقب البطولة بشكلها الحديث الذي انطلق عام 2004.

فرانس24

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