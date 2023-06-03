ليونيل ميسي يلعب آخر مباراة له مع باريس سان جرمان السبت في ختام الدوري الفرنسي

كرة القدم

أكد باريس سان جرمان أن لاعبه الأرجنتيني ليونيل ميسي سيترك النادي في نهاية الموسم، أي إثر الجولة 38 من الدوري الفرنسي التي ستجري مساء السبت على ملعب "بارك دي برانس". وتعاقد "بي إس جي" مع ميسي قبل عامين قادما من برشلونة.

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كان الخبر متداولا بشكل كبير في وسائل الإعلام الفرنسية، لاسيما الرياضية، وقد أكدته إدارة باريس سان جرمان السبت عندما أعلنت في بيان نهاية العلاقة بين النادي وبطله العالمي ليونيل ميسي.

وقال نادي العاصمة في بيان "بعد موسمين في العاصمة، ستنتهي مغامرة ليونيل ميسيي مع باريس سان جرمان مع انتهاء موسم 2022-2023".

ويسخوض ميسي، الفائز بجائزة الكرة الذهبيىة سبع مرات، آخر مباراة له مع فريق العاصمة الفرنسية مساء السبت في الجولة 38 والأخيرة من الدوري الفرنسي أمام كليرمون.

وكان باريس سان جرمان أعلن الجمعة رحيل مدافعه الإسباني سيرجيو راموس إثر موسمين حصل خلالهما على اللقبين العاشر والحادي عشر في تاريخ النادي.

علاوة مزياني

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