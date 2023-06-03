كرة القدم

مانشستر سيتي يحرز كأس إنكلترا على حساب غريمه يونايتد

توج مانشستر سيتي السبت بكأس الاتحاد الإنكليزي لكرة القدم على حساب غريمه مانشستر يونايتد بتغلبه عليه في نهائي ملعب ويمبلي 2-1. وبذلك يحقق 'السيتيزنز" ثناية محلية بجمعه لقب الدوري مع الكأس . وبإمكان لاعبي المدرب الإسباني بيب غوارديولا تحقيق ثلاثية تاريخية في حال فوزهم في نهائي دوري أبطال أوروبا على حساب إنتر ميلانو السبت المقبل.

مانشستر سيتي يحرز كأس إنكلترا على حساب غريمه يونايتد. © رويترز