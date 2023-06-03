مانشستر سيتي يحرز كأس إنكلترا على حساب غريمه يونايتد
توج مانشستر سيتي السبت بكأس الاتحاد الإنكليزي لكرة القدم على حساب غريمه مانشستر يونايتد بتغلبه عليه في نهائي ملعب ويمبلي 2-1. وبذلك يحقق 'السيتيزنز" ثناية محلية بجمعه لقب الدوري مع الكأس . وبإمكان لاعبي المدرب الإسباني بيب غوارديولا تحقيق ثلاثية تاريخية في حال فوزهم في نهائي دوري أبطال أوروبا على حساب إنتر ميلانو السبت المقبل.
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أحرز مانشستر سيتي السبت بكأس الاتحاد الاتحاد الإنكليزي بتغلبه على جاره مانسشتر يونايتد 2-1في نهائي دار على ملعب ويمبلي.
وحقق مانشستر سيتي هذا الموسم لقب الدوري الإنكليزي قبل أن يضيف السبت الكأس. وبإمكانه تحقيق ثلاثية تاريخية في حال إحراز بدوري أبطال أوروبا عندما يواجه إنتر الإيطالي في النهائي بعد أسبوع.
فرانس24
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