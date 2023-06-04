دوري أبطال أفريقيا: الأهلي المصري يفوز على الوداد المغربي 2-1 في ذهاب الدور النهائي

كرة القدم

فاز النادي الأهلي على ضيفه الوداد البيضاوي بنتيجة 2-1، مساء الأحد في القاهرة في ذهاب نهائي دوري أبطال أفريقيا لكرة القدم، ويلتقي الفريقان إيابا بعد أسبوع في الدار البيضاوي في إعادة لنهائي النسخة السابقة.

© أ ف ب

مباراة قوية بين الأهلي والوداد في القاهرة. والحسم سيكون في الدار البيضاء بعد أسبوع. 4 يونيو/حزيران 2023.

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حقق الأهلي المصري فوزا ضئيلا على ضيفه الوداد الرياضي المغربي الأحد على ملعب القاهرة الدولي في ذهاب الدور النهائي لمسابقة دوري أبطال افريقيا لكرة القدم.

وأمام أكثر من 50 ألف متفرج، لم يتمكن الفريق القاهري من الاحتفظ بتقدمه بهدفين نظيفين حتى الدقيقة 85، وقد يكون لهدف الفريق المغربي في الدقائق الأخيرة وقع خاص قبل لقاء الإياب الأحد المقبل 11 حزيران/يونيو على ملعب محمد الخامس في الدار البيضاء.

أحكم الفريق المضيف سيطرة شبه مطلقة على المجريات ومنذ الثواني الأولى، وفرض طوقا حول منطقة ضيفه المغربي الذي تراجع للخلف لتضييق المساحات أمام لاعبي الفريق المصري ولا سيما ثلاثي الخط الأمامي حسين الشحات ومحمود عبد المنعم "كهربا" والجنوب أفريقي بيرسي تاو.

وبرغم الأداء الدفاعي القوي من الفريق المغربي استطاع حسين الشحات أن يجد الثغرة فلعب كرة عرضية خلفية حولها بيرسي تاو البعيد عن الرقابة فحولها برأسه الى شباك مطيع (45+4). وهذا الهدف الخامس للجنوب افريقي في المسابقة منذ دور المجموعات كما مرر خمس كرات حاسمة ليساهم بعشرة أهداف.

وانقلب حال الوداد في الشوط الثاني، فتخلى عن التحفظ الدفاعي المبالغ به، وانطلق نحو الهجوم، فكاد أيمن الحسوني ان يدرك التعادل إلا أن تسديدته المقوسة مرت بجانب المرمى (56).

لكن، ومن أول فرصة حقيقية، عزز الأهلي النتيجة عندما أرسل محمد هاني كرة طولية أمامية إلى حسين الشحات فلعبها بالعرض الى المندفع محمود كهربا فسدد كرة قوية داخل الشباك المشرعة إثر خروج مطيع من مرماه (59).

وأشرك مدرب الوداد ورقتيه الرابحتين محمد أوناجم وسيف الدين بوهرة لمنح فريقه إضافة هجومية، وتمكن من الوصول إلى شباك الأهلي إثر هجمة منسقة وسلسلة تمريرات بين اللاعبين بدأها جبران إلى العملود الذي اخترق عن الجهة اليمنى وعكس كرة عرضية هيأها سامبو إلى المتقدم بوهرة الذي سددها في سقف المرمى (85).

واصل الفريق المصري سعيه لتوسيع النتيجة لكنه فشل أمام صمود الدفاع البيضاوي.

فرانس24/ أ ف ب

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