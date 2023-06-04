كريم بنزيمة يرحل عن ريال مدريد بعد 14 موسما مليئة بالألقاب

أعلن نادي ريال مدريد الإسباني لكرة القدم الأحد رحيل قائده وهدافه الفرنسي كريم بنزيمة في نهاية الموسم بعد إنهاء عقده بالتراضي، بعد 14 موسما مليئة بالألقاب. وكان مصدر بنادي اتحاد جدة السعودي قد كشف مطلع الأسبوع الجاري أن بنزيمة (35 عاما) لم يعط موافقته للانضمام إلى صفوف بطل الدوري السعودي، والذي يعرض عليه صفقة انتقال بقيمة 200 مليون يورو على مدى سنتين.

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في بيان نشره الأحد، أعلن نادي ريال مدريد الإسباني لكرة القدم رحيل المهاجم كريم بنزيمة في نهاية الموسم بعد إنهاء عقده بالتراضي، بعد 14 موسما مليئة بالألقاب. وقال النادي "كانت مسيرة بنزيمة في ريال مدريد مثالا للتصرف والاحترافية ومثل قيم نادينا. استحق كريم بنزيمة حق تقرير مستقبله".

وكشف الأسبوع الجاري مصدر داخلي باتحاد جدة بطل الدوري السعودي لكرة القدم أن بنزيمة لم يمنح موافقته النهائية للانضمام إلى النادي. وأقر المصدر بأن "هناك خط مفاوضات مفتوح مع بنزيمة، لكن حتى الآن لم يمنح بنزيمة مسؤولي الاتحاد الموافقة النهائية على انتقاله للفريق بداية من الموسم المقبل".

وذكرت الصحف الإسبانية أن بنزيمة تلقى عرضا سعوديا مقابل 200 مليون يورو على مدى سنتين، لجلبه إلى الدوري المحلي حيث يلعب النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو مع نادي النصر.

ويأمل الاتحاد ضم أفضل لاعب في العالم لعام 2022 للمشاركة في صفوفه في كأس العالم للأندية المقبلة المقررة في كانون الأول/ديسمبر المقبل في السعودية.

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من جهته، ترك هداف ريال مدريد الباب مفتوحا أمام جميع الاحتمالات حول مستقبله، بقوله الخميس خلال حفل تكريم أقامته صحيفة "ماركا" الرياضية على شرفه: "لماذا التحدّث عن مستقبلي. أنا في مدريد. الذين يتحدثون (بشأن انتقاله) هم على الانترنت، والانترنت ليس الحقيقة".

ينتهي عقد بنزيمة (35 عاما) مع ريال مدريد في 30 حزيران/يونيو، لكنه يستطيع تمديد عقده بقرار منه لموسم إضافي سيكون الخامس عشر له في صفوف الفريق الملكي والذي توج معه ب25 لقبا بينها لقب دوري أبطال أوروبا خمس مرات.

فرانس24/أ ف ب

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