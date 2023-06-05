الأسطورة السويدي زلاتان إبراهيموفيتش يسدل الستار على مسيرة حافلة ويعتزل اللعب نهائيا

كرة القدم

أعلن الأسطوة السويدي زلاتان إبراهيموفيتش نهاية مسيرته الرياضية الحافلة عن 41 عاما، في ختام لقاء ناديه نادي ميلان الإيطالي ونادي فيرونا في المرحلة الأخيرة من بطولة إيطاليا في ملعب سان سيرو. ولم تسمح الإصابات المتكررة باللعب كثيرا في صفوف ناديه الإيطالي هذا الموسم. وكان إبراهيموفيتش الذي عاد إلى الملاعب في شباط/فبراير الماضي بعد عملية جراحية في أيار/مايو 2022، قد لعب في ست بطولات أوروبية وكذلك في الدوري الأمريكي، ليختم

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أسدل السويدي الأيقونة زلاتان إبراهيموفيتش الستارة على مسيرة مظفرة، بعد إعلان اعتزاله اللعب نهائيا بعمر 41 عاما. وكشف المهاجم المخضرم الذي لعب في ست بطولات أوروبية بينها أربع كبرى وفي الدوري الأمريكي، أيضا عن قراره إثر نهاية مباراة فريقه ميلان الإيطالي ضد فيرونا في المرحلة الأخيرة من بطولة إيطاليا في وقت متأخر من مساء الأحد.

وقال إبراهيموفيتش متوجها إلى أنصار ميلان في ملعب سان سيرو: "إنها اللحظة التي أقول فيها وداعا لكرة القدم، وليس فقط وداعا لكم".

ولم يلعب إبرا كثيرا هذا الموسم بسبب الإصابات المتكررة التي لحقت به وعاد إلى الملاعب في شباط/فبراير الماضي إثر عملية جراحية في ركبته اليسرى في أيار/مايو 2022.

وأضاف: "تنتابني مشاعر عدة في الوقت الحالي. فورتسا (إلى الأمام) ميلان ووداعا".

وتابع: "عندما جئت إلى هنا للمرة الأولى، منحتموني السعادة، وفي المرة الثانية منحتموني الحب. لقد استقبلتمونني بالأحضان، أشعر بأني في بيتي، سأكون ميلانيستا إلى الأبد".

وكان إبراهيموفيتش عنصرا مؤثرا لدى عودته إلى النادي عام 2019 بعد أن قضى في صفوفه موسمين قاده خلالها إلى إحراز لقب الدوري المحلي عام 2011، قبل ان يساهم في احراز ميلان اللقب الموسم الماضي.

مسيرة مظفرة حيث ما حلّ

أحرز إبراهيموفيتش خلال مسيرته المظفرة بطولة الدوري المحلي في هولندا مع أياكس أمستردام (2002 و2004)، إيطاليا مع إنتر (2007 و2008 و2009) وميلان (2011 و2022)، إسبانيا مع برشلونة (2010)، فرنسا مع باريس سان جرمان (2013 و2014 و2015 و2016)، أما لقبه القاري الوحيد فكان في صفوف مانشستر يونايتد الإنكليزي عندما توج بطلا للدوري الأوروبي (يوروبا ليغ) عام 2017.

سجّل هدفا في مرمى أودينيزي خلال فوز فريقه 3-1 في آذار/مارس الماضي، ما جعل منه اللاعب الأكبر سناً يسجل هدفا في تاريخ الدوري الإيطالي. ثم أصيب مجددا في نيسان/أبريل.

فرانس 24 / أ ف ب

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