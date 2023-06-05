مال السعودية، حنين برشلونة، بيئة ميامي.. أي وجهة لميسي بعد رحيله من باريس سان جرمان؟

كرة القدم

انتهت مغامرة ليونيل ميسي مع باريس سان جرمان مساء السبت على ملعب "بارك دو برانس" في الجولة الختامية للدوري الفرنسي لكرة القدم التي شهدت خسارة فريقه 3-2 أمام كليرمون. فبعد موسمين متواضعين جدا، ها هو في رحلة البحث عن تحد جديد لختم مسيرته. وله الخيار بين الهلال السعودي حيث ينتظره عقد خيالي، وناديه الأبدي برشلونة وفريق إنتر ميامي بولاية فلوريدا. وتوقعت صحيفة "سبورت" الصادرة في برشلونة أن يصدر إعلان تعاقد الهلال مع ميسي الثلاثاء.

ميسي لعب آخر مباراة له مع باريس سان جرمان أمام كليرمون، في 3 يونيو/حزيران 2023.

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يبحث النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي عن وجهة جديدة وتحد جديد بعد موسمين مخيبين للآمال مع باريس سان جرمان اختتمهما السبت تحت صافرات الجمهور الباريسي. وتظهر ثلاث وجهات أمام "البرغوث" الذي سيبلغ السادسة والثلاثين في 24 يونيو/حزيران، هي نادي الهلال السعودي أو برشلونة أو إنتر ميامي.

المال في السعودية

تواجد ميسي و(البرتغالي) كريستيانو رونالدو، إضافة إلى الفرنسي كريم بنزيمة، في البطولة نفسها مرة أخرى له ما يغري ... على أي حال السعوديين. المملكة الغنية بالنفط تحلم بهذا الثنائي كمرآة للترويج لترشيح محتمل لتنظيم كأس العالم في 2030.

يبدو التحدي مجنونا إلا أنه يتناسب مع قوة السعودية المالية، لاسيما أن بطل العالم الأرجنتيني مرتبط بعقد مع مكتب السياحة السعودي.

وقد جلبت الدولة الخليجية التي جلبت رونالدو إلى صفوف النصر بصفقة خيالية قدرت بأكثر من 440 مليون يورو حتى حزيران/يونيو 2025. وبالتالي، تحدثت تقارير إعلامية عديدة، في إسبانيا وخارجها، عن عرض هائل من نادي الهلال بقيمة 400 مليون يورو سنويا. وتوقعت صحيفة "سبورت" الصادرة في برشلونة أن يصدر إعلان التعاقد مع ميسي الثلاثاء.

الحنين إلى الماضي في برشلونة

العودة إلى برشلونة ستكون قصة رائعة بالنسبة إلى ميسي، إذ أنه صنع مجده في النادي الكاتالوني حيث توج بدوري أبطال أوروبا أربع مرات والدوري الإسباني عشر مرات. وسيجد هناك زميله السابق تشافي هرنانديس المدرب الحالي للنادي الكاتالوني.

لكن، إذا كان ميسي قريبا من قلوب الجمهور، فهو بعيد جدا عن النادي. تبدو العملية معقدة جدا بالنسبة لبرشلونة الذي لا يزال ينتظر المصادقة من قبل رابطة الدوري الإسباني على "الخطة الاقتصادية" التي قدمها لرفع القيود الخاصة بقانون اللعب المالي النظيف والتي تتضمن تمديد عقود العديد من اللاعبين الأساسيين.

فعلى النادي عدم تجاوز الحد الأقصى للرواتب، وبالتالي يتعين عليه خفض إنفاقه بمقدار 200 مليون يورو أخرى.

الأسرة والبيئة المعيشية في ميامي

يقدم هذا الخيار ميزة تقريب عائلة اللاعب إلى ميامي. في هذه البيئة المعيشية المثالية، سيجد ميسي نجما آخر للكرة المستديرة هو لاعب مانشستر يونايتد وريال مدريد وباريس سان جرمان الدولي الإنكليزي السابق ديفيد بيكهام أحد مالكي فريق إنتر ميامي في ولاية فلوريدا.

فما قرارك يا ميسي؟

علاوة مزياني

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