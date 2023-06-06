بعد رحيله عن الريال... بنزيمة يوقع مع نادي الاتحاد السعودي لثلاث سنوات

كرة القدم

سيحط نجم كروي عالمي آخر رحاله في السعودية، مع انتقال الفرنسي كريم بنزيمة قائد ريال مدريد السابق وأفضل لاعب في العالم الموسم الماضي، إلى نادي الاتحاد بطل الدوري السعودي بعقد لمدة ثلاث سنوات، حسبما قال الثلاثاء مصدر في نادي مدينة جدة. وتعد هذه ثاني الصفقات الكبرى التي تبرمها أندية المملكة منذ مطلع العام، بعد ضم النصر للبرتغالي كريستيانو رونالدو، فيما يجري نادي الهلال مفاوضات مع بطل العالم الأرجنتيني ليونيل ميسي.

كريم بنزيمة يتسلم جائزة ماركا ليجند، مدريد، إسبانيا في 1 يونيو/حزيران 2023.

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قال مصدر من نادي مدينة جدة الثلاثاء، إن كريم بنزيمة القائد السابق لريال مدريد الإسباني وقع عقدا للانتقال إلى نادي الاتحاد بطل الدوري السعودي لمدة ثلاث سنوات.

بذلك، يغدو بنزيمة (35 عاما) وهو أفضل لاعب في العالم للعام 2022، ثاني أكبر الصفقات التي تبرمها الأندية السعودية منذ مطلع 2023، بعد أن ضم النصر البرتغالي كريستيانو رونالدو، في صفقة تقدر بأكثر من 440 مليون يورو لسنتين ونصف.

كذلك، يجري نادي الهلال السعودي في الوقت الحالي مفاوضات مباشرة مع بطل العالم الأرجنتيني ليونيل ميسي.

في السياق، ذكر المصدر المقرب من المفاوضات: "بنزيمة وقّع على عقود انتقاله للاتحاد لثلاث سنوات بدءا من الموسم المقبل". ولم تكشف نفس الجهة عن قيمة الصفقة التي كان التلفزيون السعودي الرسمي وصفها الأحد بأنها "قياسية".

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بدورها، ذكرت الصحف الإسبانية أن بنزيمة تلقى عرضا من السعودية مقابل 200 مليون يورو على مدى سنتين.

ويأمل الاتحاد أن يساعده بنزيمة، الفائز بخمسة ألقاب لدوري أبطال أوروبا مع النادي الإسباني، خلال مشاركته في كأس العالم للأندية المقبلة المقرّرة في كانون الأول/ديسمبر المقبل في السعودية.

وجاء التوقيع مع قائد ريال مدريد السابق غداة إعلان السلطات السعودية تحويل أربعة أندية محلية من بينها الاتحاد، لشركات يمتلك 75 بالمئة منها صندوق الاستثمارات العامة السعودي الثري.

ويعد الصندوق السعودي أحد أكبر الصناديق السيادية في العالم بأصول تتجاوز 620 مليار دولار، وهو يقف خلف استثمارات ضخمة للمملكة بمئات الملايين من الدولارات في مجال الرياضة، منها الاستحواذ على رونالدو وسباق الفورمولا واحد في جدة ومباريات كرة قدم لأعرق الأندية الأوروبية وبطولات عالمية في الغولف والملاكمة.

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هذا، ويعتبر بنزيمة واحدا من أكثر من 10 لاعبين تستهدف السعودية، أكبر مصدّر للنفط في العالم، استقطابهم لإطلاق "دوري تنافسي" بدءا من عام 2024، وفق ما ذكر مصدر الإثنين، مشيرا إلى أن المملكة "على تواصل مع أكثر من عشرة لاعبين العديد منهم لاعبين فازوا بكأس العالم أو دوري الأبطال (الأوروبي) للانضمام للدوري السعودي الموسم المقبل".

والدوري السعودي ليس معروفا على المستوى العالمي، إلا أنه دوري تنافسي ويحظى بمتابعة كبيرة محليا، في بلد يشكّل الشباب دون 30 عاما 51 بالمئة من إجمالي سكانه البالغ عددهم 32,2 مليونا.

فرانس24/ أ ف ب

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