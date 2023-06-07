تبخر حلم أنس جابر بالتتويج ببطولة رولان غاروس إثر خسارتها أمام البرازيلية بياتريز حداد

كرة المضرب

غادرت التونسية أنس جابر، المصنفة سابعة عالميا، بطولة فرنسا المفتوحة للتنس من الدور ربع النهائي إثر خسارتها الأربعاء أمام البرازيلية بياتريز حداد مايا الرابعة عشرة 3-6 و7-6 (7-5) و6-1. ليتبخر حلم جابر بالتتويج بهذه التظاهرة. وكانت جابر تأهلت إلى ثمن نهائي بطولة رولان غاروس بعد فوزها الصعب على الصربية أولغا دانيلوفيتش السبت بمجموعتين لواحدة. ومنذ بداية الموسم، تعاني اللاعبة التونسية من الإصابات، إذ خضعت لجراحة بسيطة في الركبة وانسحبت من بطولة مدريد المفتوحة بسبب مشكلة في ربلة الساق.

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انهزمت بطلة كرة المضرب التونسية أنس جابر الأربعاء أمام البرازيلية بياتريز حداد مايا لتغادر بذلك بطولة رولان غاروس من الدور ربع النهائي.

كانت جابر فكت نحس الدور ثمن النهائي في فرنسا المفتوحة، للمرة الأولى هذا العام، لكنها فشلت في مواصلة مشوراها نحو نهائي ثالث كبير في مسيرتها، لتضرب حداد مايا موعدا مع حاملة اللقب البولندية إيغا شفيونتيك المصنفة أولى عالميا أو الأمريكية كوكو غوف وصيفة العام الماضي.

في المقابل، أصبحت حداد مايا (27 عاماً) أول برازيلية تبلغ نصف نهائي إحدى البطولات الكبرى منذ ماريا بوينو في 1968.

وكانت أفضل نتيجة لجابر الدور ثمن النهائي في عامي 2020 و2021، وخرجت من الدور الأول في 2019 والعام الماضي ومن الدور الثالث عام 2017.

قالت بعد الفوز "إنه الدور ربع النهائي الوحيد الذي فاتني في بطولات الغراند سلام. أنا سعيدة جدًا بأدائي، وبالطريقة التي لعبت بها، لا سيما أني عائدة من إصابة".

وعانت جابر في مستهل العام الحالي بعد نهاية رائعة للماضي، عندما بلغت نهائيين كبيرين في ويمبلدون وفلاشينغ ميدوز وحققت أول ألقابها في دورات الألف في مدريد.

ودعت من الدور الثاني بطولة أستراليا المفتوحة وانسحبت من العديد من الدورات بسبب الإصابة وخرجت من البعض الآخر في أدوار مبكرة.

حققت لقب دورة تشارلستون الأمريكية وبلغت نصف نهائي دورة شتوتغارت، قبل أن تنسحب بسبب إصابة تعرضت لها خلال مباراتها ضد البولندية إيغا شفيونتيك، ما حرمها الدفاع عن لقبها في مدريد، قبل أن تعود في روما وتخرج من مباراتها الافتتاحية.

فرانس24 / أ ف ب

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