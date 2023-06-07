الدولي الفرنسي نغولو كانتي يلتحق بمواطنه كريم بنزيمة في الاتحاد السعودي

كرة القدم

انتقل الدولي الفرنسي نغولو كانتي إلى نادي الاتحاد السعودي، وفق ما أعلنته وكالة الأنباء الفرنسية الأربعاء نقلا عن مصدر في الفريق. وسيمتد العقد مع اللاعب السابق لنادي تشيلسي الإنكليزي ثلاث سنوات. وكان فريق جدة السعودي قد عزز صفوفه بمهاجم ريال مدريد السابق كريم بنزيمة الذي خاض آخر موسم له مع النادي الملكي.

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نقلت وكالة الأنباء الفرنسية الأربعاء، نقلا عن مصدر في نادي الاتحاد السعودي، أن الدولي الفرنسي نغولو كانتي انتقل إلى فريقه، ليلتحق بمواطنه كريم بنزيمة الذي انضم بدوره إلى الاتحاد في صفقة سابقة.

وقال المصدر الذي فضل عدم الكشف عن هويته، كونه غير مخول التحدث للإعلام، إن العقد مع لاعب فريق تشيلسي الإنكليزي السابق والمنتخب الفرنسي يمتد على "ثلاث سنوات"، مشيرا إلى أن النادي أصر على إجراء "فحص طبي شامل".

وبهذا الانتقال يعزز نادي جدة السعودي صفوفه بلاعب فرنسي ثان، بعد أن ضم القائد السابق لريال مدريد الإسباني كريم بنزيمة في عقد مدته ثلاث سنوات، إلا أنه لم يكشف عن قيمته.

وجاء التوقيع مع قائد ريال مدريد السابق غداة إعلان السلطات السعودية تحويل أربعة أندية محلية من بينها الاتحاد، لشركات يمتلك 75 بالمئة منها صندوق الاستثمارات العامة السعودي الثري.

ويعد الصندوق السعودي أحد أكبر الصناديق السيادية في العالم بأصول تتجاوز 620 مليار دولار، وهو يقف خلف استثمارات ضخمة للمملكة بمئات الملايين من الدولارات في مجال الرياضة.

والدوري السعودي ليس معروفا على المستوى العالمي، إلا أنه دوري تنافسي ويحظى بمتابعة كبيرة محليا، في بلد يشكّل الشباب دون 30 عاما 51 بالمئة من إجمالي سكانه البالغ عددهم 32,2 مليونا.

فرانس24/ أ ف ب

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