لعدم دفع المستحقات ومصادرة جوازات السفر.."فيفبرو" يدعو اللاعبين المحترفين لتجنب التوقيع لأندية مصرية

حذر الاتحاد الدولي للاعبي كرة القدم محترفي اللعبة من التوقيع للأندية المصرية، مشيرا إلى وجود انتهاكات تعاقدية وساعة النطاق، يذهب ضحيتها لاعبين ومدربين، تشمل عدم دفع المستحقات ومصادرة جوازات السفر. وانتقد نادي الأهلي المصري بشدة هذا البيان، ووصفه بطل أفريقيا عشر مرات والدوري المحلي 42 مرة بـ"المعيب"، لأنه لم يحدد أسماء الأندية المقصودة، متسائلا: "لماذا ندفع ثمن أخطاء الأندية الأخرى؟"

إعلان اقرأ المزيد

أصدر الاتحاد الدولي للاعبي كرة القدم المحترفين (فيفبرو) الأربعاء في بيان توجيهات للاعبين المحترفين بتفادي التوقيع لفائدة أندية مصرية، مبرزا وجود انتهاكات تعاقدية واسعة النطاق تشمل عدم دفع المستحقات ومصادرة جوازات السفر.

وتقدم عدد من اللاعبين والمدربين الأجانب خلال الأعوام الماضية، بشكاوى قانونية ضد أندية مصرية أمام لجنة الانضباط في الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) والمحكمة الرياضية الدولية (كاس)، على خلفية عدم حصولهم على كامل مستحقاتهم ورواتبهم أو الشروط الجزائية المرتبطة بفسخ التعاقد.

وأكد الاتحاد المهتم بشؤون اللاعبين المحترفين في جميع أنحاء العالم، في بيان أنه رُصد في الآونة الأخيرة "تزايد النزاعات العمالية في مصر المرتبطة بعدم دفع الرواتب والسلوك التعسفي مثل مصادرة جوازات السفر، التزوير والابتزاز".

وحذّر "فيفبرو"، ومقره في هولندا، اللاعبين من وجود إمكانية كبيرة بأن يستتبع انتقالهم للعب في مصر "إجراءات قانونية" ضد الأندية، مرفقا بيانه بسلسلة نصائح عليهم أخذها في الاعتبار بحال أقدموا على هذه الخطوة.

نصائح "فيفبرو" للاعبين المحترفين

وطلب "فيفبرو" من اللاعبين عدم تسليم جواز سفرهم إلى مسؤول في النادي. وفي حال طلب منهم القيام بذلك لإنجاز تصريح إقامة أو عمل "فقم بدلا من ذلك بتزويده بنسخة عن جواز سفرك أو أصر على الحضور بنفسك" للقيام بالإجراءات.

وأشار إلى رصد حالات عدة تم فيها اشتراط إعادة جواز السفر بتوقيع اللاعبين على فسخ التعاقد مع النادي.

وحض الاتحاد اللاعبين على عدم توقيع "عقد فارغ" على أن تتم تعبئته في وقت لاحق من النادي، وطلب منهم بشكل دائم الاحتفاظ بنسخة أصلية من العقد تحمل توقيعه وتوقيع النادي.

ودعا اللاعبين للتأكد من أن يتم تحديد العملة التي سيتلقى بها راتبه، والاتفاق على كل البنود قبل توقيع العقد وعدم إبقاء مساحات فارغة فيه تمكن النادي من إضافة بنود فيها.

كما طلب منهم أن يكونوا "حذرين للغاية" في التعامل مع الوكلاء، موضحا "ما لم تكن لديك علاقة موثوقة طويلة الأمد مع الوكيل وأصبح وكيلك فقط في إطار مناقشات الانتقال مع النادي في مصر، فمن النادر أن يتصرفوا بصدق في مصلحتك ويفضلون بدلا من ذلك الحفاظ على علاقتهم بالنادي".

وشدد الاتحاد على ضرورة أن يتأكد اللاعبون من إمكان طلبهم الإنصاف أمام غرفة حل النزاعات في الفيفا، مذكرا بأن "هيئات اتخاذ القرار الرياضي في مصر لا تلتزم المتطلبات الأساسية للنزاهة والاستقلالية، ولا تضمن عدالة الإجراءات".

كما لفت نظر اللاعبين إلى أن بعض الأندية المصرية لا تمتلك حساب نظام مطابقة انتقالات اللاعبين FIFA TMS الخاص بها، "وبالتالي يمكن لأي ناد طلب شهادة الانتقال الدولية عبر ناد آخر، و إذا طُلبت منك المشاركة في مثل هذه العملية التي تتطلب عادة توقيع عقد إضافي، فتأكد من توثيق ذلك حتى تتمكن من إثبات ما حدث".

بيان "معيب"

ووصف النادي الأهلي، بطل أفريقيا عشر مرات والدوري المحلي 42 مرة، بيان اتحاد اللاعبين بالـ"معيب"، لأنه لم يحدد أسماء الأندية المقصودة، بحسب ما أفاد مصدر موقع "يلا كورة" الرياضي.

وقال المصدر إن فيفبرو أصدر بيانا يتضمن سبع نصائح "لم يقم الأهلي من قبل وطوال مشواره بارتكاب أي منها"، متسائلا "لماذا ندفع ثمن أخطاء الأندية الأخرى؟ ولماذا لم يحدد البيان أسماء الأندية ويذكر عدد القضايا التي تلاحقهم؟"

وأضاف "نتعامل باحترام ورقي مع اللاعبين والمدربين والأندية ويشهدون لنا بذلك وكان آخرهم (الجنوب أفريقي) بيتسو موسيماني والنجم الساحلي التونسي، لم يتقدم ضدنا لاعب واحد بشكوى لسنوات باستثناء الألماني - البرازيلي هندريك هلمكه الذي تمت التسوية معه".

وفيما اعتبر أن هذا البيان مقصود به أندية أخرى، أكمل المصدر "لا نعرف السبب من البيان ولا الدافع ونتوقع أنه لم يستثن الأهلي لخصومة سابقة حول قضية عبد الله السعيد التي نعتقد أنه كان متحيزا فيها لأسباب لا نعلمها".

فرانس24/ أ ف ب

الرسالة الإخباريةأبرز الأحداث الدولية صباح كل يوم اشترك