ميسي "يقرر الذهاب" إلى الولايات المتحدة للانضمام إلى إنتر ميامي

كرة القدم

أعلن المهاجم السابق لباريس سان جرمان ليونيل ميسي أنه "قرر الذهاب إلى ميامي" للانضمام إلى ناديها الإنتر، الذي يرأسه النجم الإنكليزي السابق ديفيد بيكهام، في انتقال سيبعده عن القارة الأوروبية. وانهالت على النجم الأرجنتيني الكثير من العروض مؤخرا، لكن تعط أي نتيجة. ولجذب "البرغوث" عرض الهلال السعودي راتبا سنويا بقيمة 400 مليون يورو، بحسب تقارير صحافية.

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قال النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي لصحيفتي "دياريو سبورت" و"موندو ديبورتيفو" الإسبانيتين الأربعاء "لقد قررت الذهاب إلى ميامي، ليس لدي (اتفاق) مختوم بنسبة 100 في المئة أو ربما هناك أشياء يجب القيام بها، لكننا قررنا مواصلة طريقنا هناك". وفريق إنتر ميامي الذي ينافس في الدوري الأمريكي لكرة القدم (أم أل أس) يرأسه النجم الإنكليزي السابق ديفيد بيكهام.

بعد انتهاء مسيرة امتدت سنتين مع باريس سان جرمان الفرنسي دون إحراز لقب دوري أبطال أوروبا، تنوعت خيارات اللاعب الذي سيبلغ السادسة والثلاثين نهاية الشهر الجاري، بين العودة إلى مهده في برشلونة، قبول المغريات السعودية على غرار غريمه السابق البرتغالي كريستيانو رونالدو والمهاجم الفرنسي كريم بنزيمة، أو قطع المحيط الأطلسي وخوض مغامرة الدوري الأمريكي لكرة القدم.

لجذب "البرغوث" عرضت المملكة الخليجية راتبا سنويا بقيمة 400 مليون يورو، بحسب تقارير صحافية. انتقل مسؤولو الهلال إلى باريس الأحد لمحاولة إقناع صانع الألعاب الماهر، بحسب ما علمت وكالة الأنباء الفرنسية من مصدر قريب من المفاوضات.

لكن رغبة ميسي النهائية كانت بالعودة إلى برشلونة الذي تركه في 2021 للانضمام إلى سان جرمان المملوك قطريا، بعد التعثرات المالية للنادي الكاتالوني.

تعثرات ساهمت على الأرجح بتعقيد مهمة عودته إلى صفوف بلاوغرانا، فيما أكد والده الاثنين أنه الخيار المفضل لنجله.

بيد أن إدارة بطل إسبانيا تعيّن عليها انتظار موافقة رابطة الدوري على خطة الجدوى الاقتصادية، قبل التفكير في استعادة ابن مدينة روساريو الذي جاء إلى برشلونة بعمر الثالثة عشرة.

وقال بطل العالم في هذا الصدد إنه لا يريد أن ينتظر برشلونة لإيجاد صيغة للتمكن من التوقيع معه، نظرا لوضع النادي المالي الذي أدى إلى رحيله عنه.

وأضاف "كنت أخشى أن يحدث ذلك مرة أخرى. (قررت) مغادرة أوروبا، صحيح أنني تلقيت عروضا من فريق أوروبي آخر، لكنني لم أفكر في الأمر حتى لأنه في أوروبا، كانت فكرتي هي الذهاب إلى برشلونة فقط".

وتابع "بعد الفوز بكأس العالم وعدم التمكن من الذهاب إلى برشلونة، حان الوقت للذهاب إلى ’أم أل أس‘ لأعيش كرة القدم بطريقة مختلفة وأستمتع بحياتي اليومية أكثر".

وأردف قائلا: "من الواضح أنني ذاهب بنفس المسؤولية والرغبة في الفوز، والقيام بالأشياء بشكل جيد، ولكن بمزيد من الهدوء".

ويعني انتقاله إلى جنوب فلوريدا، أن ميسي سيلعب لأول مرة خارج قارة أوروبا منذ انضمامه لأكاديمية برشلونة وهو يبلغ 13 عاما قبل أن يصبح الهداف التاريخي للنادي برصيد 672 هدفا.

وفاز ميسي، الذي قاد الأرجنتين للفوز بكأس العالم في قطر في ديسمبر/ كانون الأول وحصل على الكرة الذهبية سبع مرات وهو رقم قياسي، بلقب دوري الدرجة الأولى الفرنسي مرتين بالإضافة لكأس السوبر الفرنسية عام 2022.

فرانس24/ أ ف ب

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