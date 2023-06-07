وست هام يعود إلى سكة الألقاب القارية بإحرازه دوري المؤتمر الأوروبي على حساب فيورنتينا

أحرز وست هام يونايتد لقب دوري المؤتمر الأوروبي لكرة القدم، بفضل هدف في الدقيقة الأخيرة، ليفوز 2-1 على فيورنتينا في المباراة النهائية في براج الأربعاء، وليحصد أول ألقابه القارية الكبرى منذ أكثر من نصف قرن.

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أعاد المهاجم جاريد بوين فريقه وست هام يونايتد الإنكليزي إلى سكة الألقاب، بعدما ساهم في فوزه بلقب النسخة الثانية من مسابقة دوري المؤتمر الأوروبي في كرة القدم، إثر تغلبه على فيورنتينا الإيطالي 2-1 في المباراة النهائية الأربعاء، على ملعب "فورتونا أرينا" في العاصمة التشيكية براغ.

وبدا أن المباراة التي أقيمت في ملعب إيدن أرينا في براج في طريقها إلى شوطين إضافيين، عندما أرسل لوكاس باكيتا الكرة إلى جاريد بوين، الذي تفوق على الدفاع وأطلق تسديدة سكنت المرمى بعيدا عن متناول حارس فيورنتينا في الدقيقة 90.

ووضع الجزائري سعيد بن رحمة الفريق الإنكليزي في المقدمة بالدقيقة 62، عبر ركلة جزاء احتسبها الحكم بعد مراجعة تقنية الفيديو، التي أكدت لمس الكرة ليد كريستيانو بيراجي قائد فيورنتينا داخل المنطقة.

وتلقى بيراجي قبلها رعاية طبية بعد ارتطام رأسه بكوب بلاستيكي ألقي من المدرجات.

وضغط الفريق الإيطالي بقوة، وأدرك التعادل بعدها بخمس دقائق، عندما سيطر جياكومو بونافنتورا على الكرة بين اثنين من المدافعين، وأطلق تسديدة من زاوية ضيفة تجاوزت حارس وست هام وسكنت شباكه.

وكافح الفريقان لصنع الفرص في الشوط الأول الذي جاء متوترا، حيث استحوذ فيورنتينا على الكرة، لكن دون فعالية في الثلث الأخير، بينما قضى وست هام فترات طويلة من دون الكرة، بعد أن سدد ديكلان رايس تسديدة بعيدة المدى في بداية المباراة.

فرانس24/ رويترز/ أ ف ب

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