رولان غاروس: شفيونتيك وموتشوفا تتجاوزان عقبة نصف النهائي وتتواجهان لإحراز اللقب

كرة المضرب

كسبت كل من حاملة اللقب المصنفة الأولى عالميا البولندية إيغا شفيونتيك والتشيكية كارولينا موتشوفا ورقة المرور إلى نهائي بطولة رولان غاروس بعد فوز الأولى على البرازيلية بياتريز حداد مايا، والثانية على البيلاروسية المصنفة ثانية أرينا سابالينكا. وتسعى شفيونتيك إلى لقب ثالث في هذه البطولة. وتعتبر أصغر امرأة تبلغ ثلاث نهائيات فيها منذ مونيكا سيليس في بداية التسعينيات.

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ستواجه البولندية حاملة اللقب المصنفة الأولى عالميا إيغا شفيونتيك التشيكية كارولينا موتشوفا التي صدمت البيلاروسية أرينا سابالينكا، في نهائي بطولة رولان غاروس، ثانية البطولات الأربع الكبرى في كرة المضرب، بعد فوزها في نصف النهائي على البرازيلية بياتريز حداد مايا.

وفازت شفيونتيك الساعية إلى لقب ثالث في رولان غاروس خلال أربع سنوات، 6-2 و7-6 (9/7)، في طريقها لأن تكون أول لاعبة تحتفظ باللقب منذ جوستين هينان في 2007.

وباتت البولندية أصغر امرأة تبلغ ثلاثة نهائيات في رولان غاروس، منذ مونيكا سيليس في بداية التسعينيات.

وقالت شفيونتيك "إنه أمر مدهش حقا. خوض بطولة طويلة مماثلة أمر صعب حقا، أن تكون قادرا على اللعب المتواصل. في كل عام أحقق نتائج جيدة هنا، وأنا متحمسة جدا ليوم السبت".

موتشوفا تفاجئ سابالينكا

فاجأت التشيكية كارولينا موتشوفا المصنفة 43 عالميا منافستها البيلاروسية المصنفة ثانية أرينا سابالينكا الخميس، وأقصتها من نصف النهائي، لتبلغ أول نهائي غراند سلام في مسيرتها.

وفازت موتشوفا بنتيجة 7-6 (7/5)، 6-7 (5/7)، و7-5 في مباراة مثيرة استمرت لثلاث ساعات و13 دقيقة، لتضرب موعدا في النهائي السبت مع شفيونتيك.

وقالت موتشوفا بعد المباراة "إنه أمر لا يصدق. لقد واصلت القتال فقط. لكنني لا أريد أن أبدو مغرورة، أنا فقط أواصل العمل على لعبتي".

وأضافت اللاعبة البالغة من العمر 26 عاما، سابالينكا إلى قائمة ملفتة من الضحايا في باريس، شملت المصنفة الثامنة اليونانية ماريا ساكاري في الدور الأول، ووصيفة نسخة 2021 الروسية أناستازيا بافليوتشينكوفا في ربع النهائي.

فرانس24/ أ ف ب

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