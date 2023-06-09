الأوروغواي وإيطاليا تترشحان إلى نهائي كأس العالم تحت 20 سنة في الأرجنتين

مونديال تحت 20 سنة

تتنافس الأوروغواي وإيطاليا الأحد في نهائي مونديال تحت 20 سنة في الأرجنتين للحصول على اللقب. وهذه هي المرة الثالثة التي يبلغ فيها منتخب الأوروغواي المباراة النهائية. وستسبق النهائي مباراة المركز الثالث بين كوريا الجنوبية وإسرائيل.

© أ ف ب

إعلان اقرأ المزيد

ترشح منتخبا الأوروغواي وإيطاليا إلى المباراة النهائية من مونديال تحت 20 سنة في الأرجنتين، بفوز الأول على إسرائيل 1-صفر والثاني على كوريا الجنوبية 2-1.

وتعتبر هذه هي المرة الثالثة التي يبلغ فيها منتخب الأوروغواي المباراة النهائية بعد عام 1997 و2003 عندما خسرهما أمام الأرجنتين وفرنسا تواليا.

وخلال المباراة، سيطر منتخب الأوروغواي على مجريات اللعب من دون فاعلية هجومية كبيرة وسدد أندرسون دوارتي كرتين أبعد الأولى حارس إسرائيل (27) وجاءت الثانية في أسفل القائم (37). وجاء الحسم عن طريق دوارتي أيضا الذي استغل كرة مرتدة من القائم ليتابعها داخل الشباك (62).

وفي المباراة الثانية، استمر مهاجم إيطاليا تشيزاري كاسادي في التألق في هذه البطولة وافتتح التسجيل في مرمى كوريا الجنوبية على ملعب دييغو أرماندو مارادونا في لا بلاتا (نحو 60 كلم عن بوينوس أيرس) بتسديدة متقنة من مشارف المنطقة (14).

وعزز كاسادي مهاجم تشلسي الإنكليزي المعار إلى جاره ريدينغ صدارته في ترتيب الهدافين مع 7 أهداف في ست مباريات.

لكن كوريا الجنوبية أدركت التعادل عبر لي سونغ وون من ركلة جزاء احتسبت بعد اللجوء إلى تقنية الحكم المساعد بالفيديو (23).

وفي حين كانت المباراة تسير نحو وقت إضافي من شوطين، احتسب الحكم ركلة حرة مباشرة لإيطاليا انبرى لها البديل سيموني بافوني بإتقان وأسكنها الشباك الكورية الجنوبية قبل نهاية المباراة بأربع دقائق.

وللمفارقة، كانت إيطاليا خرجت من الدور نصف النهائي لمونديال الشباب في النسختين الأخيرتين في كوريا الجنوبية عام 2017 وفي بولندا عام 2019، لكن الثالثة كانت ثابتة.

وتقام المباراة النهائية الأحد وتسبقها مباراة المركز الثالث بين كوريا الجنوبية وإسرائيل.

فرانس24/ أ ف ب

الرسالة الإخباريةأبرز الأحداث الدولية صباح كل يوم اشترك