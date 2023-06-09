رولان غاروس: جوكوفيتش يهزم ألكاراس "المصاب" ويضرب موعدا مع كاسبر رود في النهائي

كرة المضرب

ضرب الصربي المخضرم نوفاك جوكوفيتش موعدا في نهائي بطولة رولان غاروس مع النرويجي كاسبر رود المصنف رابعا عالميا الذي تغلب الجمعة على الألماني ألكسندر زفيريف في نصف النهائي الثاني. وفي وقت سابق، تغلب جوكوفيتش المتوج مرتين في ثانية البطولات الأربع الكبرى للتنس على الإسباني الشاب المصنف أولا عالميا كارلوس ألكاراس، ليخوض بذلك النهائي السابع له على الملاعب الترابية الفرنسية والـ34 في مسيرته في إحدى بطولات غراند سلام.

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تغلب الصربي المخضرم نوفاك جوكوفيتش الجمعة على الإسباني الشاب المصنف أولا عالميا كارلوس ألكاراس ضمن نصف نهائي بطولة رولان غاروس، ثانية البطولات الأربع الكبرى لكرة المضرب، في أول مواجهة بينهما في بطولة غراند سلام.

وتفوق جوكوفيتش على ألكاراس 6-2 و5-7 و6-1 و6-1 في 3 ساعات و23 دقيقة، واقترب من تحقيق لقبه الـ23 الكبير في مسيرته.

وبذلك، يخوض الصربي النهائي السابع له على الملاعب الترابية الفرنسية والـ34 في مسيرته في إحدى بطولات غراند سلام. وسيفك جوكوفيتش، المتوج مرتين في رولان غاروس، ارتباطه مع الإسباني رافايل نادال الذي يتقاسم معه الرقم القياسي (22 لقبا لكل منهما)، في حال فوزه على النرويجي كاسبر رود، المصنف رابعا عالميا، الذي تغلب على الألماني ألكسندر زفيريف (27) في نصف النهائي الثاني.

وبلغ كاسبر رود للعام الثاني تواليا نهائي رولان غاروس بفوزه السهل على ألكسندر زفيريف 6-3 و6-4 و6-صفر الجمعة. وكان رود قد خسر المباراة النهائية العام الماضي أمام الإسباني رافايل نادال بثلاث مجموعات.

كاسبر رود: "العام الماضي نادال.. وهذه المرة نوفاك"

وهي المرة الثالثة يبلغ فيها رود نهائي إحدى بطولات غراند سلام، إذ خسر أمام ألكاراس نفسه في نهائي بطولة الولايات المتحدة العام الماضي.

وقال رود البالغ 24 عاما: "العام الماضي كان رافا (نادال).. وهذه المرة نوفاك... لن أكون المرشح الأوفر حظا لذا سأبذل قصارى جهدي". وأضاف النرويجي الذي حقق 87 انتصارا على الملاعب الترابية هي الأكثر منذ عام 2020: "لقد خرجت للتو وحاولت اللعب دون التفكير كثيرا، وحاولت اللعب دون ضغوط، ولعبت بشكل جيد اليوم".

وتنتظر رود مواجهة صعبة أمام جوكوفيتش إذ لم يسبق له أن فاز بمجموعة أمامه في أربعة لقاءات، على الرغم من أن هذه ستكون أول مباراة لهما في بطولة كبرى.

هذا، وتملك الأسترالية مارغاريت كورت الرقم القياسي لأكبر عدد من الألقاب في غراند سلام عند السيدات والرجال (24) حققته خلال حقبتي الستينيات والسبعينيات، علما بأن الأمريكية سيرينا وليامس اقتربت من معادلة هذا الرقم لكنها فشلت في تحقيق ذلك لتتوقف ألقابها عند 23 قبل أن تعلن اعتزالها.

وفي حال فوزه، سيصبح جوكوفيتش أول لاعب يفوز على الأقل بثلاثة ألقاب في كل من البطولة الأربع الكبرى، في حين تحقق هذا الإنجاز من قبل كورت ووليامس والألمانية شتيفي غراف عند السيدات. كما بإمكان الصربي، البالغ 36 عاما، أن يحطم رقم نادال كأكبر فائز في رولان غاروس واستعادة صدارة التصنيف العالمي للاعبين المحترفين من ألكاراس الذي عانى من تقلص عضلي شديد في المجموعتين الأخيرتين.

معاناة ألكاراس البدنية

وعلّق جوكوفيتش الذي خاص نصف نهائي إحدى الدورات الكبرى للمرة الـ45 في مسيرته: "بداية وقبل كل شيء يجب أن أقول إني آسف لحظ كارلوس السيئ، لأنه على هذا المستوى فإن آخر شيء تريد التعرض له هو التشنج والمشاكل البدنية في المراحل الأخيرة من غراند سلام". وأضاف: "أشعر بألمه، أشعر بالأسف وآمل في أن يتمكن من التعافي".

وأدت معاناة ألكاراس البدنية إلى "قتل" التشويق إذ كافح من أجل الاستمرار بعد مجموعتين مثيرتين، فسيطر جوكوفيتش على الأولى قبل أن يعادل الإسباني الكفة في المجموعة الثانية. وأمسك ألكاراس، البالغ 20 عاما، بربلة ساقه اليمنى في حين حافظ جوكوفيتش على إرساله 1-1 في المجموعة الثالثة، ليقرر الإسباني التخلي عن الشوط التالي بعد أن طلب وقتا مستقطعا طبيا لا يسمح به القانون إلا بعد انتقاله إلى الجهة الأخرى من الملعب.

وبدا ألكاراس ظلا للاعب الذي استهل المباراة إذ تقيدت حركته داخل الملعب، في حين تابع جوكوفيتش حصد النقاط والأشواط. عاد الإسباني لخوض المجموعة الرابعة بعد استراحة استمرت لقرابة 5 دقائق فبدا أكثر قدرة على الحركة، ولكن بعد أن أنقذ جوكوفيتش نقطة كسر في بداية المجموعة الرابعة، حسمها لصالحه فالمباراة.

ألكاراس: جوكوفيتش "جسديا، هو صخرة"

وقبل المواجهة بينهما صرح ألكاراس أن جوكوفيتش "جسديا، هو صخرة". صخرة، أو رجل مطاطي قادر على تقديم أقصى الامتدادات. على الرغم من ذلك، منذ بداية الموسم، أظهر جسد جوكوفيتش عيوبا: تمزق في عضلة الفخذ بأستراليا المفتوحة لم يمنعه من الفوز بالبطولة ومعادلة الرقم القياسي لنادال البالغ 22 لقبا في البطولات الأربع الكبرى. إصابة في ذراعه استمرت منذ بداية موسم الملاعب الترابية في أبريل/نيسان في دورة مونتي كارلو. إلا أن الصربي أثبت قدرته في التغلب على الألم والإصابة في البطولات الكبرى.

من جانبه، فاز ألكاراس هذا العام بمباريات على الملاعب الترابية أكثر من أي شخص آخر (25 من أصل 28 مباراة)، ونافس في باريس متسلحا بثلاثة ألقاب على تلك الأرضية: بوينوس آيرس، برشلونة، ومدريد خصوصا. أما جوكوفيتش، فخسر أول مجموعة في البطولة في ربع النهائي ضد الروسي كارن ختشانوف (11)، قبل أن يخسر الثانية بمواجهة ألكاراس. ولم يحقق اللاعب الصربي نتائج مقنعة على الملاعب الترابية هذا الموسم، إذ كان أفضلها بلوغه ربع النهائي في دورة روما.

2 SETS À 1 DJOKOVIC



Alcaraz touché à la jambe, le Djoker en profite pour reprendre les devants, 6-3 5-7 6-1



Carlitos va t-il se remettre ? pic.twitter.com/T4whImK4KX — We Are Tennis France (@WeAreTennisFR) June 9, 2023

على الرغم من ذلك، يقول ألكاراس الفائز على جوكوفيتش في المواجهة الوحيدة بينهما في نصف نهائي دورة مدريد للماسترز 2022 بنتيجة 6-7 (5-7) و7-5 و7-6 (7-5) "يجب أن أحافظ على الإيقاع الذي سيطبعه في كل نقطة. لقد لعب ملايين الألعاب وقد رأيناه جميعاً يصل إلى مستوى لا يقهر".

وخاض ألكاراس ثاني نصف نهائي له في البطولات الأربع الكبرى بعد نصف نهائي بطولة أمريكا المفتوحة عام 2022، إذ فاز باللقب. في المقابل، شكل عنصر التحفيز الدافع الأول للاعبين، فقد قال ألكاراس قبل اللقاء: "إنها المباراة التي أراد الجميع مشاهدتها، وأردت أن ألعبها لأنه كي تكون الأفضل، عليك أن تهزم الأفضل". أما جوكوفيتش فأكد "إنه من دون شك الرجل الذي يجب التغلب عليه، لذا لا أطيق الانتظار حتى ألعب معه".

ورشح ألكاراس منافسه للفوز "إنه نوفاك. لقد فاز مرتين (2016 و2021)، ولو لم يسقط أمام أفضل لاعب في التاريخ على هذه الأرضية، لكان قد فاز أكثر" في إشارة إلى تفوق نادال صاحب 14 لقبا في رولان غاروس.

فرانس24/ أ ف ب

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