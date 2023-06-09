كرة القدم: الإعلام السعودي ينهال بالانتقادات على ميسي بعد رفضه عرض نادي الهلال

تناولت الصحافة السعودية بخطوط عريضة انتقال نجم كرة القدم الأرجنتيني ليونيل ميسي لفريق إنتر ميامي على حساب الهلال السعودي، ووصفت اللاعب بأنه "متناقض مع نفسه". وأشارت جريدة "الرياض" أن رغبة العائلة هي التي حولت وجهة لاعب باريس سان جرمان وبرشلونة السابق. بالمقابل احتفل مناصرو نادي الاتحاد في ملعب الملك عبد الله بجدة بقدوم مهاجم ريال مدريد كريم بنزيمة ونظموا له استقبالا حارا و"خرافيا".

ليونيل ميسي قبيل مباراة باريس سان جرمان - ليل على أرضية ملعب "بارك دي برينس". فرنسا في 29 أكتوبر/تشرين الأول 2021.

إعلان اقرأ المزيد

تعرض النجم الأرجنتيني لكرة القدم ليونيل ميسي إلى انتقادات لاذعة من قبل صحافة المملكة العربية السعودية بعدما رفض الانضمام إلى نادي الهلال وفضل التعاقد مع فريق إنتر ميامي الأمريكي لمدة لسنتين.

وكان لاعب فريق باريس سان جرمان السابق قد أكد في تصريح لجريدة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية: "لو كان الأمر يتعلق بالمال لذهبت إلى السعودية أو أي مكان أخر حيث عرضوا علي الكثير من المال".

وتحت عنوان "المفاوض رفض المساومة"، كتبت صحيفة "الرياضة": "المفاوض السعودي رفض بشكل قاطع زيادة العرض المقدم مسبقا للأرجنتيني ليونيل ميسي" والذي قدرته وسائل إعلام سعودية بـ400 مليون دولار لموسمين.

أما صحيفة "عكاظ" فعنونت المقال الذي خصصته لانتقال ميسي إلى فريق إنتر ميامي "البرغوث يناقض نفسه". وكتبت اليومية السعودية: "في الوقت الذي رفض فيه التنازل عن مطالباته المالية شرطا للعودة إلى برشلونة، ناقض نفسه حين أكد لبعض وسائل الإعلام أن قبول عرض إنتر ميامي لم يكن بسبب المال وإنما لرغبته في الدفاع عن ألوان هذا النادي".

ميسي ووالده "ماطلا في الرد" على عرض "الزعيم "

وذكرت "عكاظ" أن ميسي كان "قريبا من نادي الهلال السعودي، لكنه فاجأ الجميع وقرر اللعب لصالح الفريق الأمريكي المملوك للمخضرم ديفيد بيكهام بعقد لمدة أربعة مواسم مقابل الكثير من الميزات".

أما جريدة "الرياض" فاعتبرت أن "رغبة العائلة" حوّلت وجهة ليونيل ميسي إلى ميامي. في حين أشارت صحيفة "الوطن" إلى أن والد ميسي واللاعب "ماطلا في الرد" على عرض "الزعيم".

وفي وقت سادت خيبة الأمل لدى مناصري الهلال في الرياض، عبر مناصرو فريق الاتحاد السعودي في جدة عن فرحتهم بالتحاق نجم وهداف نادي ريال مدريد كريم بن زيمة إلى صفوفه. ونظمت حفلة وصفت بـ"الخرافية" الخميس بمناسبة قدومه للسعودية من أجل التوقيع على عقده.

>> اقرأ أيضا : فيديو: نادي الاتحاد السعودي يقدم نجمه الفرنسي كريم بنزيمة وكرته الذهبية خلال حفل صاخب

وقال هداف ريال مدريد والحائز جائزة الكرة الذهبية 2022: "العيش في بلد مسلم عامل رئيسي في انتقالي إلى الاتحاد. أنا مسلم والسعودية دولة مسلمة. لطالما أردت العيش في بلد مسلم". وأضاف: "الاتحاد هو بالفعل نادٍ كبير في المملكة العربية السعودية، فهو ناد لديه الكثير من الشغف الجماهيري باللعبة ويملك العديد من الألقاب. كما أشاد بنزيمة بملعب الاتحاد وقال بأنه ملعب "استثنائي".

الرياضة أحد ركائز خطة "رؤية 2030"

ونظم حفل ضخم في ملعب الملك عبد الله بجدة الخميس بمناسبة تقديم كريم بنزيمة للمناصرين. ودخل بنزيمة إلى أرضية الملعب في جو بهيج وهو يرتدي قميص الاتحاد الذي يغلب عليه اللون الأصفر. كما مر عبر "حرس شرف" صنعه شبان سعوديون. فيما أشعل المناصرون ضوء عشرات الآلاف من الهواتف النقالة ورفعوا شعارات مرحبة به. وعبر بنزيمة عن فرحته بالقول "أنا متحمس أن أراكم في جدة".

01:46

وبنزيمة ليس الاعب الكبير الأول الذي ينضم إلى الدوري السعودي. بل سبقه لاعب آخر ذو سمعة عالمية وهو كريستيانو رونالدو الذي أبرم عقدا مدته سنتان مع فريق النصر بقيمة 400 مليون دولار. هذا، وجاء التوقيع مع قائد ريال مدريد السابق غداة إعلان السلطات السعودية تحويل أربعة أندية محلية من بينها الاتحاد، لشركات يمتلك 75 بالمئة منها صندوق الاستثمارات العامة السعودي الثري.

ويعد الصندوق السعودي أحد أكبر الصناديق السيادية في العالم بأصول تتجاوز 620 مليار دولار. وهو يقف خلف استثمارات ضخمة للمملكة بمئات الملايين من الدولارات في مجال الرياضة، منها الاستحواذ على رونالدو وسباق الفورمولا واحد في جدة ومباريات كرة قدم لأعرق الأندية الأوروبية وبطولات عالمية في الغولف والملاكمة.

وأطلقت السعودية خطة تنموية عنوانها "رؤية 2030" وهي خطة اقتصادية شاملة هدفها احداث نقلة نوعية في اقتصاد المملكة في حلول عام 2030 وانهاء التبعية النفطية. وتعد الرياضة، لا سيما كرة القدم من بين المجالات التي تريد الرياض الاستثمار فيها من أجل الفوز بتنظيم كأس العالم لكرة القدم في 2030.

فرانس24

الرسالة الإخباريةأبرز الأحداث الدولية صباح كل يوم اشترك