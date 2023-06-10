كرة القدم

🔴مباشر: مانشستر سيتي الأوفر حظا للفوز بكأس دوري أبطال أوروبا أمام إنتر ميلان

يخوض مانشستر سيتي نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم أمام منافسه إنتر ميلان بثقة المرشح للفوز بالكأس، لكنه سيضطر لتبني موقف حذر أمام فريق يتمتع بصلابة دفاعية خرافية. وتجري المباراة على ملعب "أتاتورك" في إسطنبول، ويديرها الحكم البولندي سيمون مارتشينياك. فهل سيكون اللقب الأول لـ "السيتزنس" أم الرابع لـ "النيرازوري"؟

أي مدرب سيفوز بكأس دوري أبطال أوروبا 2023؟ © رويترز