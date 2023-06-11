رولان غاروس: جوكوفيتش يفوز بالبطولة ويدخل التاريخ بإحرازه أكبر عدد من ألقاب الغراند سلام

كرة المضرب

فاز الصربي نوفاك جوكوفيتش الأحد بلقبه الثالث في دورة رولان غاروس الباريسية للتنس بفوزه على النرويجي كاسبر رود بثلاث مجموعات 7-6 و6-2 و7-5، لينفرد بأكبر عدد الألقاب في البطولات الأربع الكبرى (غراند سلام) بـ 23 لقبا متقدما على الإسباني رفايل نادال بلقب واحد (22) وعلى السويسري روجر فيدرير بثلاثة (20). وإثر هذا الإنجاز الخرافي، سيخطف جوكوفيتش صدارة ترتيب اللاعبين المحترفين الإثنين من الإسباني كارلوس ألكاراز بعد أن هزمه في نصف النهائي.

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أصبح نوفاك جوكوفيتش بطل أبطال لعبة التنس إذ أنه بات أول محترف يفوز بـ 23 لقبا في البطولات الكبرى (غراند سلام) إثر تغلبه الأحد على النرويجي كاسبر رود بدورة رولان غاروس في باريس بثلاث مجموعات 7-6 و6-2 و7-5، فبات كذلك أول لاعب يفوز على الأقل بثلاثة ألقاب في كل من البطولات الأربع الكبرى (ثلاثة في باريس وثلاثة في نيويورك وسبعة في ويمبلدون و10 في ملبورن).

وحقق النرويجي بداية موفقة، إذ تمكن من انتزاع أول شوطي المجموعة الأولى من المباراة ليفاجئ البطل الصربي بلعبه البسيط من شدة التركيز والدقة. وبدى الأخير مربكا، بدليل أنه بالغ من غير عادته في الأخطاء المباشرة، حتى أن كاسبر رود تمكن من كسب الشوط الثالث بجدارة رغم صمود منافسه.

العملاق الذي لا يفشل ولا يستسلم

واستمر الفارق بين اللاعبين على مر الأشواط التالية (4-1 للمصنف رابع عالميا)، ثم بدأ يتقلص (4-2، 3-4) مع استفاقة جوكوفيتش، العملاق الذي لا يفشل ولا يستسلم، الذي أدرك التعادل 4-4 ثم 5-5 و6-6، مستعينا بخبرته وتجربته الكبيرتين. فقد كان يخوض النهائي السابع له على الملاعب الترابية الفرنسية، والـ 34 في مسيرته في البطولات الكبرى، وأزاح عن الطريق (في نصف النهائي) الإسباني ألكاراز (الذي عانى من تقلص عضلي شديد) 6-2 و5-7 و6-1 و6-1، الذي كان أبرز مرشح للفوز باللقب.

أما رود، فقد بلغ نهائي رولان غاروس للعام الثاني تواليا إثر فوزه على الألماني ألكسندر زفيريف 6-3 و6-4 و6-صفر الجمعة. وكان رود قد خسر المباراة النهائية العام الماضي أمام الإسباني رافايل نادال بثلاث مجموعات.

ولختم المجموعة الأولى، احتكم اللاعبان لشوط حاسم. ومن الأفضل في هذا الاختبار؟ جوكوفيتش، الذي كسب الشوط 7-1 (والمجموعة 7-6) مستغلا توتر خصمه الشاب (24 عاما) ليتقدم في نتيجة المباراة النهائية.

ضربات مرهقة نالت من عزيمة اللاعب النرويجي

تأكدت استفاقة جوكوفيتش وسيطرته بكسبه الشوطين الأوليين من المجموعة الثانية، وأمطر رود بضربات مرهقة نالت من عزيمته. فسرعان ما صارت النتيجة 3-صفر، وكأن مسار المباراة بدأ يميل بوضوح للاعب الصربي.

حاول كاسبر رود الارتقاء لمستوى خصمه، مركزا أكثر على كسب إرساله وتقليص الفارق (2-4، ثم 2-5)، إلا أن المصنف واحد عالميا (اعتبارا من الاثنين) تابع جهده وعزز موقعه على ميدان ملعب "فليب شاتريه" الذي يتسع لـ 15 ألف شخص، ليستمر في قيادة سير المواجهة وإدارة أمورها احتراما لموقعه في ترتيب اللاعبين المحترفين. فأحرز المجموعة الثانية بسهولة الأبطال، 6-3 بعد مرور ساعتين و13 دقيقة.

وقدم رود مردودا قويا في المجموعة الثالثة، ففرض التعادل على منافسه لغاية الشوطين الأخيرين حيث تألق جوكوفيتش وانتزعهما لتكريس سيطرته على دورة رولان غاروس 2023 وعلى لعبة التنس العالمية.

علاوة مزياني

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