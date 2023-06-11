مالك مانشستر سيتي منصور بن زايد آل نهيان يشيد بإحراز ناديه لقب دوري أبطال أوروبا

كرة القدم

بارك صاحب مانشستر سيتي الشيخ منصور بن زايد آل نهيان لأنصار النادي الإنكليزي تتويج الفريق بلقب دوري أبطال أوروبا، بعد أن هزم السبت بنتيجة 1-0 إنتر ميلان الإيطالي على أرضية ملعب أتاتورك الأولمبي في إسطنبول خلال المباراة النهائية للنسخة الثامنة والستين.

محمد بن زايد ومالك مانشستر سيتي الشيخ منصور بن زايد في نهائي دوري أبطال أوروبا. ملعب أتاتورك الأولمبي، إسطنبول، تركيا في 10 يونيو/حزيران 2023.

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قدّم نائب رئيس الإمارات الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، مالك مانشستر سيتي، التهاني لأنصار النادي الإنكليزي الذي توّج السبت بلقب دوري أبطال أوروبا، بعد تغلبه على إنتر ميلان الإيطالي في النهائي.

وفي تصريحات له بهذه المناسبة وفق ما نقلت وكالة أنباء الإمارات، قال منصور بن زايد إن "الإنجاز الذي حققه النادي جاء ترجمة حقيقية للاستراتيجية التي وضعت قبل 15 عاما، بهدف تطوير النادي".

وأكد نائب الرئيس الإماراتي أن دوري الأبطال: "ليس نهاية المطاف، بل بداية للدخول في مرحلة جديدة يرسخ النادي مكانته فيها بكل النسخ المقبلة من خلال وصوله الدائم للنهائيات والمنافسة بقوة على اللقب مرات عديدة لصناعة تاريخ يفخر به كل محبي وعشاق وجماهير النادي داخل بريطانيا وخارجها".

وتوج مانشستر سيتي باللقب الأول في تاريخه في مسابقة دوري أبطال أوروبا بانتصاره على إنتر ميلان 1-0 على أرضية ملعب أتاتورك الأولمبي في إسطنبول خلال المباراة النهائية للنسخة الثامنة والستين.

وسجّل الدولي الإسباني رودري هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 68 مساهما في ثلاثية تاريخية لفريقه بعد الدوري وكأس الاتحاد المحليين مكررا إنجاز جاره يونايتد عام 1999 وإنتر ميلان في 2010.

وعقب الفوز، أعرب مدربه الإسباني بيب غوارديولا عن امتنانه لإدارة النادي على تجديد الثقة به بعد الفشل في تحقيق دوري الأبطال خلال الموسمين السابقين. وقال: "لقد كان الجميع يقول إن علينا أن نفوز بدوري الأبطال لنكون كاملين، كل ما حققناه لم يكن كافيا إلا بالفوز بدوري الأبطال. أنا مدرب جيد أعرف ذلك، لكن لا يمكنني تحقيق الثلاثية كل موسم".

وأضاف غوارديولا أن "أحد أهم الأسباب التي أوصلت الفريق إلى ما هو عليه، هو أن أبوظبي والشيخ منصور استحوذوا على النادي. من دون ذلك، لم نكن لنصل إلى هنا".

وهذا اللقب هو الأول لمانشستر سيتي في ثاني مباراة نهائية في مشاركته الثانية عشرة في مسابقة دوري أبطال أوروبا بعد أن سقط أمام مواطنه تشيلسي 0-1 في 2021، والقاري الثاني بعد كأس الكؤوس الأوروبية في 1970.

من جانبها، أشادت الصحف الإماراتية الصادرة الأحد بظفر مانشستر سيتي باللقب، حيث يحظى النادي الإنكليزي بشعبية استثنائية في الدولة الخليجية الثرية، منذ استحواذ "مجموعة أبوظبي المتحدة للتنمية والاستثمار" المملوكة من الشيخ منصور بن زايد آل نهيان على ملكيته في 2008.

وعكست الصحف الإماراتية حجم الإنجاز الذي لا يعد انتصارا إنكليزيا فقط. فقد عنونت صحيفة "الخليج": "سجل يا تاريخ.. نادينا بطل أوروبا"، وأفردت على غرار صحف عدة مساحات واسعة للحديث عن بطل أوروبا كما جرت العادة بالتعامل مع إنجاز أي فريق محلي.

وكتبت صحيفة "الاتحاد": "لقب أوروبا في قبضة السيتي"، أما "الإمارات اليوم" فاعتبرت أن "مانشستر سيتي يتربع على عرش كرة القدم الأوروبية"، فيما نصّبته جريدة "البيان" "زعيما لأوروبا".

فرانس24/ أ ف ب

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