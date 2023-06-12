كرة القدم: البرتغالي جيزوس المرشح لتدريب المنتخب السعودي يستقيل من نادي فنربغ تشه التركي

استقال المدرب البرتغالي جورج جيزوس، أحد أبرز المرشحين لخلافة الفرنسي هيرفي رونار على رأس المنتخب السعودي، الأحد من نادي فنربغ تشه التركي بعد أن قاده للتتويج بلقب الكأس.

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أعلن المدرب البرتغالي جورج جيزوس، المرشح لتدريب المنتخب السعودي، رحيله عن نادي فنربغ تشه التركي بعد تتويج فريقه بلقب الكأس على حساب باشاك شهير (2-0).

وحل فنربغ تشه وصيفا في الدوري وراء غريمه غلطة سراي، علما أن فريق مدينة إسطنبول لم يتوج منذ 2014، عندما أحرز لقبه التاسع عشر.

ويندرج اسم جيزوس ضمن لائحة مدرّبين درسها الاتحاد السعودي لتعيين خلف للفرنسي هيرفي رونار.

يملك جيزوس تجربة سابقة في الكرة السعودية عندما قاد نادي الهلال في موسم 2019. وكانت له بداية إيجابية سريعة مع الفريق، ورفع الكأس السوبر المحلية على حساب الاتحاد في مباراته الرسمية الأولى، وبلغ ربع نهائي كأس الملك وبطولة الأندية العربية، وصدارة الدوري المحلي. خاض 26 مباراة في مختلف المسابقات، ففاز في 20 منها وخسر مرتين فقط.

ويملك ابن الثامنة والستين تاريخا حافلا في البرتغال، حيث قاد بنفيكا إلى لقب الدوري ثلاث مرات بين 2010 و2015 ووصافة الدوري الأوروبي (يوروبا ليغ) مرتين في 2013 و2014.

كما قاد فلامنغو إلى لقب الدوري البرازيلي في 2019 وكأس ليبرتادوريس في العام عينه ووصافة مونديال الأندية.

فرانس24/ أ ف ب

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