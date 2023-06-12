كيليان مبابي يبلغ باريس سان جرمان بعدم تجديد عقده حتى 2025

أبلغ هداف الدوري الفرنسي كيليان مبابي، إدارة ناديه باريس سان جرمان، الإثنين، بأنه لا ينوي تمديد عقده الذي سينتهي في حزيران/ يونيو 2024 لمدة سنة إضافية. وجاء هذا التطور بعد أكثر من عام بقليل من التمديد المفاجئ للمهاجم لعقده مع فريقه سان جرمان الذي يلعب معه منذ عام 2017. يأتي ذلك بعد إعلان الأرجنتيني ليونيل ميسي عدم تجديد عقده مع الفريق الفرنسي، والانضمام إلى إنتر ميامي الأمريكي. كما أن مستقبل النجم البرازيلي نيمار غير واضح.

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أوضح مصدر مطلع على المفاوضات أن نجم باريس سان جرمان بطل الدوري الفرنسي لكرة القدم كيليان مبابي، أبلغ ناديه الاثنين برسالة، أنه لن يقوم بتفعيل بند العام الإضافي الذي يسمح له بتمديد عقده معه حتى عام 2025.

وجاء هذا التطور بعد أكثر من عام بقليل من التمديد المفاجئ للمهاجم لعقده مع فريقه سان جرمان، الذي يلعب معه منذ عام 2017.

وكان بطل العالم عام 2018 والوصيف العام الماضي، والذي أبدى ريال مدريد الإسباني على الخصوص اهتمامه بالتعاقد معه، مدد عقده مع فريق العاصمة الفرنسية حتى عام 2024، مع إمكانية تمديده لسنة إضافية.

وأعلن مبابي عن قراره الإثنين، في خطاب أرسله إلى النادي، حسبما علمت وكالة الأنباء الفرنسية من مصدر قريب من المفاوضات، مؤكدا المعلومات الواردة من صحيفة "ليكيب" اليومية.

ولم يرد المقربون من مبابي على الفور على سؤال بهذا الخصوص في وقت متأخر من مساء الإثنين.

وأوضح المصدر أن باريس سان جرمان لا ينوي ترك مهاجمه البالغ من العمر 24 عاما يرحل في صفقة حرة في نهاية عقده في عام 2024، ما يفتح الباب أمام انتقال هذا الصيف إذا فشلت المفاوضات بين الطرفين بحلول 31 تموز/يوليو المقبل.

وفي حال رحيله، سيكون نادي العاصمة يتيما من جوهرة خط هجومه، بعد أسابيع قليلة من انتهاء عقد نجمه الآخر الأرجنتيني ليونيل ميسي، الذي انتهى عقده معه، وقرر الانضمام إلى إنتر ميامي الأمريكي.

كما أن مستقبل النجم البرازيلي نيمار غير واضح.

وكان مبابي ألمح سابقا إلى إمكانية رحيله في عام 2024، خلال حفل جوائز رابطة اللاعبين المحترفين في 28 أيار/مايو الماضي، عندما اختير أفضل لاعب في الدوري الفرنسي للعام الرابع تواليا.

وقال وقتها هداف موسم 2022-2023: "قلت إنني سألعب في العام المقبل في باريس سان جرمان. لا يزال لدي عقد لمدة عام، لذا سأحترم عقدي".

فرانس24/ أ ف ب

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