كرة السلة-الدوري الأمريكي للمحترفين: دينفر ناغتس يتوج باللقب للمرة الأولى في تاريخه

حسم نادي دنفر ناغتس (ولاية كولورادو) ليل الاثنين الثلاثاء ولأول مرة في تاريخه لقب بطولة دوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين (إن بي إيه) أمام ميامي هيت إثر فوزه 94-89 في المباراة الخامسة (4-1، من أصل سلسلة تضم سبع مواجهات) بين الفريقين. ولعب العملاق الصربي نيكولا يوكيتش دورا محوريا في هذا التتويج.

© أ ف ب

إعلان اقرأ المزيد

أحرز نادي دنفر ناغتس بقيادة عملاقه الصربي نيكولا يوكيتش لقبه الأول في دوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين (إن بي إيه)، إثر فوزه الاثنين على ضيفه ميامي هيت 94-89، ليحسم سلسلة الدور النهائي بمجموع 4-1.

وسجل يوكيتش 28 نقطة و16 متابعة لفريق ولاية كولورادو. وتوج اللقب مسيرة رائعة ليوكيتش، أفضل لاعب في الدوري مرتين، والمشارك خمس مرات في مباراة "كل النجوم"، بعد ثمانية مواسم من انطلاق مشواره في إن بي إيه.

كان الصربي حاضرا في ليلة أخفق زملاؤه بالتسديد، بيد أن لاعب الارتكاز ساهم في حرمان ميامي من التسجيل لأكثر من خمس دقائق في الربع الأخير.

وكان دنفر بطلا لمنطقته الغربية، فيما احتاج ميامي هيت إلى ملحق مؤهل (بلاي إن) لبلوغ الأدوار الاقصائية (بلاي أوف) التي خاضها بعد حلوله ثامناً فقط في المنطقة الشرقية.

وفيما كان موسمهم على المحك، قدم لاعبو المدرب إريك سبولسترا أداء دفاعيا جسديا في الدقائق الأخيرة، ما خلق جوا حماسيا في قاعة "بول أرينا" التي غصت بنحو عشرين ألف متفرج.

منحت كرة طائرة من موراي ناغتس التقدم 81-76 قبل 6:43 دقائق من النهاية، فيما استهل هيت الربع الأخير بتسجيل 2 من 14 محاولة ميدانية فقط، وصام عن التسجيل لأكثر من خمس دقائق.

سجل هيت ثلاثيتين تواليا، بعد خطأ جدلي على آرون غوردون احتاج إلى تدخل الفيديو.

تبادل يوكيتش وباتلر السلات، ثم سجل الأول رميتين حرتين منحتا ميامي التقدم 89-88.

رد بروس براون بمتابعة وسلة (90-89)، ثم أهدر ماكس ستروس رمية ثلاثية، فاستحوذ دنفر على الكرة قبل 1:09 دقيقة.

أهدر يوكيتش وغوردون فالتقط ستروس المتابعة. لكن كنتافيوس كالدويل-بوب سرق الكرة من باتلر ورزع رميتين حرتين قبل 24 ثانية من النهاية ليضع فريقه في المقدمة 92-89.

أهدر باتلر ثلاثية والتقط براون متابعة ثم سجل رميتين حرتين حاسما الفوز قبل 14 ثانية من الصافرة الأخيرة هذا الموسم.

فرانس24/ أ ف ب

الرسالة الإخباريةأبرز الأحداث الدولية صباح كل يوم اشترك