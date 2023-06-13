ميسي يؤكد أنه لن يشارك "بالمبدأ" في مونديال 2026

كرة القدم

خلال مقابلة إعلامية مع صحيفة صينية، أكد نجم كرة القدم الأرجنتيني ليونيل ميسي، بطل مونديال قطر 2022، الثلاثاء إنه لن يشارك "بالمبدأ" في نهائيات كأس العالم لكرة القدم 2026. وسبق لميسي أن ألمح في شباط/فبراير الماضي بشأن غيابه عن النهائيات المقبلة، إذ سيكون حينها على مشارف التاسعة والثلاثين.

لاعب كرة القدم الأرجنتيني ليونيل ميسي خلال مباراته الأخيرة مع باريس سان جرمان في باريس، فرنسا. 3 يونيو/حزيران 2023

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قال الأرجنتيني ليونيل ميسي، بطل مونديال قطر 2022، الثلاثاء إنه لن يشارك "بالمبدأ" في نهائيات كأس العالم لكرة القدم 2026، وذلك خلال مقابلة مع الإعلام الصيني.

وصرح ميسي (35 عاما) في حديث مع صحيفة "تايتن سبورتس" ردا على سؤال عما إذا كان سيشارك في النسخة المقبلة في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك "لقد قلت مرات عدة، لا أعتقد ذلك. لقد كان (2022) آخر مونديال لي، والآن سأرى كيف تسير الأمور، ولكن من حيث المبدأ، لا أعتقد أني سأشارك في كأس العالم المقبلة".

ويذكر أن بطل العالم يتواجد راهنا في العاصمة بكين للمشاركة الخميس في مباراة ودية مع منتخب بلاده ضد أستراليا.

وسبق لميسي أن ألمح في شباط/فبراير الماضي بشأن غيابه عن النهائيات المقبلة.

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قال في مقابلة مع صحيفة "أولي" الأرجنتينية "سيكون ذلك صعبا نظرا لعمري. أنا سعيد كوني ألعب كرة القدم، أحب ما أفعله وطالما أنني بحالة بدنية جيدة وأستمر في الاستمتاع بها، سأفعل ذلك. لكن بالنسبة لي نهائيات كأس العالم المقبلة تبدو بعيدة جدا"، إذ سيكون حينها على مشارف التاسعة والثلاثين.

وسيقود النجم الأرجنتيني الذي وصل إلى بكين السبت، أبطال العالم أمام منتخب سوكيروس في ملعب بكين للعمال الذي يتسع لـ68 ألف متفرج.

شكل وصوله إثارة عارمة في البلاد ووصل سعر تذكرة المباراة إلى 4800 يوان (620 يورو) بسرعة كبيرة.

كما تطرق بطل العالم الى إمكانية الفوز بالكرة الذهبية للمرة الثامنة في مسيرته حيث من المتوقع أن تكون المنافسة بينه وبين النرويجي إرلينغ هالاند الذي حقق الثلاثية في موسمه الاول مع مانشسر سيتي الإنكليزي.

قال في هذا الصدد "قلت دائما إن الجوائز الفردية ليست الأهم بالنسبة لي، لكن الجوائز الجماعية كانت دائما أهم شيء".

تابع "الجائزة الأهم كانت كأس العالم، هذه الجائزة الأفضل بالنسبة لي، الحقيقة أنه في هذه المرحلة من مسيرتي، إذا أتت فهذا جيد وإذا لم تأت، فلا مشكلة".

فرانس24/ أ ف ب

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