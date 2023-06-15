كأس أمم أفريقيا 2023: المنتخب المصري يحجز بطاقة التأهل إلى النهائيات عقب فوزه على غينيا

كرة القدم

تأهل المنتخب المصري لكرة القدم إلى نهائيات كأس أمم أفريقيا 2023 عقب فوزه الأربعاء على نظيره الغيني في مباراة احتضنها المركب الرياضي لمراكش بالمغرب. وإلى جانب "الفراعنة"، ضمنت حتى الآن سبعة منتخبات تأهلها، هي السنغال حاملة اللقب، والمغرب وتونس، فالجزائر ثم جنوب أفريقيا وبوركينا فاسو بالإضافة إلى ساحل العاج، البلد المضيف.

© أ ف ب/ أرشيف

لاعبو منتخب مصر يشاركون في دورة تدريبية، في غارولا، في 14 كانون الثاني/يناير 2022 عشية مباراة سابقة ضمن منافسات كأس الأمم الأفريقية لكرة القدم.

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انتزع المنتخب المصري بطاقة التأهل إلى نهائيات كأس أمم أفريقيا 2023في كرة القدم إثر فوزه على غينيا 2-1، الأربعاء في مراكش المغربية ضمن الجولة الخامسة قبل الأخيرة.

وتقدمت غينيا التي خاضت اللقاء في المغرب لعدم حصول ملاعبها على التراخيص عن طريق سيرهو غيراسي، وعادل لمنتخب "الفراعنة" حامل الرقم القياسي بعدد الألقاب البديل محمود حسن "تريزيغيه"، وأضاف مصطفى محمد الهدف الثاني.

وانفردت مصر بصدارة المجموعة الرابعة برصيد 12 نقطة، فيما تجمد رصيد منتخب غينيا عند 9 نقاط في المركز الثاني، وتأجل تأهله بانتظار نتيجة مباراة إثيوبيا ومالاوي في 20 حزيران/يونيو الجاري.

وضمنت حتى الآن ثمانية منتخبات تأهلها إلى النهائيات المقررة في ساحل العاج مطلع عام 2024، وهي إلى جانب مصر، السنغال حاملة اللقب، المغرب، تونس، الجزائر، جنوب أفريقيا وبوركينا فاسو، بالإضافة إلى ساحل العاج المضيفة.

ويدور الصراع على حسم 16 بطاقة متبقية، قبل جولتين من نهاية التصفيات. ويتأهل بطل ووصيف كل من المجموعات الـ12 إلى النهائيات المقررة بين 13 كانون الثاني/يناير و11 شباط/فبراير 2024.

وتخوض تسعة منتخبات مبارياتها على أرض محايدة، لعدم تلبية تراخيص الاتحاد الأفريقي لإقامة المباريات الدولية.

في الشوط الأول ومن هجمة منظمة، مرر نابي كيتا الكرة في عمق دفاع الفراعنة للقادم من الخلف إيسياجا سياللا حولها عرضية أرضية إلى غيراسي سددها مباشرة داخل المرمى الخالي من حارسه محمد الشناوي.

ومن هجمة مرتدة وصلت الكرة داخل منطقة الجزاء لتريزيغيه سددها قوية ارتدت من يد الحارس إبراهيم كوني، للخالي من الرقابة محمد صلاح سددها بغرابة علت العارضة.

واصل لاعبو مصر ضغطهم الهجومي واستغلوا التراجع الدفاعي، ومن هجمة منظمة مرر محمود حمادة في العمق إلى نجم ليفربول الإنكليزي صلاح، مررها بدوره إلى تريزيغيه الخالي من الرقابة فانفرد وسددها على يمين كوني. وبعد ثلاث دقائق اخترق الظهير الأيسر محمد حمدي الدفاع ومرر عرضية متقنة وصلت لصلاح داخل منطقة الجزاء سددها بقوة علت العارضة.

ضغطت غينيا مع انطلاق الشوط الثاني، ومرر فرانسوا كامانو من ناحية اليسار مراوغا علي جبر وارسل كرة عرضية سددها نابي كيتا تصدى لها الشناوي على دفعتين، ورد تريزيغيه بتسديدة قوية من على حدود منطقة الجزاء أبعدها كوني بصعوبة إلى ركنية.

ونجح مصطفى محمد في إضافة الهدف الثاني للفراعنة بعدما تسلم الكرة من تريزيغية داخل منطقة الجزاء سددها قوية فشل كوني في أبعادها.

وأقيمت المباراة بعد ثلاثة أيام من خوض لاعبي النادي الأهلي إياب نهائي دوري أبطال أفريقيا وتتويجهم على حساب مضيفهم الوداد المغربي.

وفي المجوعة الأولى، اقتنص منتخب غينيا بيساو فوزا ثمينا من مضيفه سان تومي وبرينسيبي 1-صفر، سجله المهاجم البديل زينهو جانو.

ورفع منتخب غينيا بيساو الساعي للتأهل للمرة الرابعة في تاريخه للنهائيات رصيده إلى 10 نقاط في صدارة المجموعة، بفارق نقطة عن نيجيريا التي تواجه سيراليون الأحد المقبل.

وفي المجموعة السابعة، حقق منتخب غامبيا فوزا في الوقت القاتل على مضيفه جنوب السودان 3-2، على ملعب هيئة قناة السويس بالإسماعيلية.

ورفع منتخب غامبيا رصيده إلى 9 نقاط في المركز الثاني بفارق الأهداف عن مالي المتصدر، وخلفهما الكونغو برصيد 6 نقاط، أمام جنوب السودان في قاع الترتيب مع 3 نقاط.

فرانس24/ أ ف ب

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