البطولة الإسبانية: بيلينغهام سيرتدي القميص رقم 5 مع الريال "تقديرا لروعة" زيدان

كرة القدم

قرّر جود بيلينغهام الذي انتقل حديثا إلى ريال مدريد الإسباني ارتداء القميص رقم 5 "تقديرا لمدى روعة" نجم النادي الملكي ومدربه السابق زين الدين زيدان، حسبما قال الخميس في حفل تقديمه أمام الصحافيين. وأنهى لاعب الوسط الدولي الإنكليزي الأربعاء صفقة انتقاله من بروسيا دورتموند الألماني مقابل 103 ملايين يورو يضاف إليها أكثر من 30 بالمئة من المكافآت، في إطار عقد مدته ست سنوات.

اللاعب الجديد لريال مدريد جود بيلينغهام خلال حفل تقديمه للصحافة ووسائل الإعلام في سانتياغو برنابيو، مدريد، إسبانيا في 15 يونيو/حزيران 2023.

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أعلن لاعب الوسط الدولي الإنكليزي الشاب جود بيلينغهام الذي انتقل مؤخرا إلى ريال مدريد الإسباني، بأنه سيرتدي القميص رقم 5 تكريما لنجم النادي الملكي ومدربه السابق الفرنسي زين الدين زيدان، وذلك خلال حفل تقديمه أمام الصحافيين الخميس في العاصمة الإسبانية.

وأنهى بيلينغهام (19 عاما) الأربعاء صفقة انتقاله إلى الريال من بروسيا دورتموند الألماني مقابل 103 ملايين يورو (112 مليون دولار)، إلى جانب أكثر من 30 بالمئة من المكافآت، بموجب عقد لست سنوات.

وتحدث بيلينغهام إلى جانب رئيس مدريد فلورنتينو بيريس لشرح سبب اختياره القميص الرقم 5، علما بأن المدافع الألماني أنتونيو روديغر يرتدي الرقم 22 الذي ارتداه الإنكليزي خلال مسيرته.

وقال بيلينغهام: "صرّحت في العديد من المقابلات كم أنا معجب بزين الدين زيدان، والإرث الذي تركه في النادي بهذا الرقم. أحاول فقط أن أكون جود، لكن هذا بالتأكيد تقدير لمدى روعته". وتابع: "الرقم 22 له معنى كبير بالنسبة لي، وفي صميم قلبي ما زلت الرقم 22، فقط الرقم 5 على ظهري".

وأردف بيلينغهام الذي سيبلغ العشرين من العمر في 29 الشهر الحالي بأن ارتداء قميص زيدان لا يعني أنه كان يحاول محاكاة "مايسترو" خط الوسط السابق الفائز بدوري أبطال أوروبا ثلاث مرات كمدرب لريال مدريد. وقال: "يشكّل قميص (مدريد) بحد ذاته ضغطا كافيا.. بالنسبة لي إنه تكريم إلى حد ما للاعب عظيم" و"ربما يمكنني تمديد إرث الرقم، بدلا من محاولة الوصول إليه".

Hola Madridistas!🤍

It is the proudest day of my life to join the greatest club in the history of the game. I will give absolutely everything I have to help this team win. Thank you for the amazing welcome. HALA MADRID!!!🤍🤍🤍 pic.twitter.com/MVdArVXMQf — Jude Bellingham (@BellinghamJude) June 15, 2023

وبدأ الدولي الإنكليزي الذي تألق في مونديال قطر الشتاء الماضي، مسيرته في سن الـ16 عاما في برمنغهام سيتي الذي قرر سحب قميصه بعد انتقاله إلى دورتموند في 2020 مقابل 25 مليون يورو. واختير أفضل لاعب في الدوري الألماني هذا الموسم بعدما كاد يقود فريقه دورتموند للفوز باللقب الذي عانده في المرحلة الأخيرة بفارق الأهداف عن العملاق بايرن ميونيخ.

لكن الإنكليزي الشاب تجاهل أسئلة حول الرسوم الكبيرة لصفقة انتقاله قائلا: "لا يهم المقابل الذي أتيت به إلى هنا، فالهدف هو نفسه، مساعدة ريال مدريد على الفوز بالألقاب والحفاظ على كونه أكبر ناد في العالم..".

فرانس24/ أ ف ب

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