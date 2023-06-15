مبابي يؤكد أن رغبته في الاستمرار مع ناديه باريس سان جرمان كان "الخيار الوحيد"

قال كيليان مبابي الخميس إن "البقاء" في باريس سان جرمان كان "الخيار الوحيد"، رافضا الحديث عن المشادة مع ناديه بسبب رفضه تمديد عقده إلى ما بعد عام 2024. كما أكد الدولي الفرنسي بطل العالم 2018 ووصيف 2022، بأن احتمال بيعه في الصيف "لا يصدمه".

كيليان مبابي خلال فترة الإحماء قبل مباراة باريس سان جرمان ضد ستراسبورغ. استاد لا ميناو، ستراسبورغ، فرنسا في 7 مايو/أيار 2023.

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جدد المهاجم الفرنسي كيليان مبابي الخميس تأكيده على أن "البقاء" في باريس سان جرمان كان "الخيار الوحيد"، ورفض الحديث عن تفاصيل المشادة مع النادي إثر رفضه تمديد عقده إلى ما بعد عام 2024.

وصرّح الدولي الفرنسي بطل العالم 2018 ووصيف 2022 فيما يخص الرسالة التي بُعثت إلى مسؤولي النادي الباريسي: "لقد سبق أن أجبت، وقلت إن هدفي هو الاستمرار، والبقاء في النادي، إنه خياري الوحيد. لم أكن أعتقد أن أي رسالة يمكن أن تقتل أو تسيء إلى أي شخص".

وخلال تواجده كقائد للمنتخب الفرنسي في المؤتمر الصحافي عشية مواجهة جبل طارق ضمن التصفيات المؤهلة إلى كأس أمم أوروبا 2024، سُئل مبابي كذلك عن رد فعل باريس سان جرمان الذي يقول الآن إنه جاهز لبيعه في الصيف إذا واصل رغبته في عدم تمديد عقده، قائلا: "لا، ليس هناك ما يصدمني".

ويواجه باريس سان جرمان معضلة بالسماح لمبابي باستكمال العام الأخير من عقده وفقدان 180 مليون يورو (196,94 مليون دولار) أنفقها النادي في 2017 للتعاقد مع المهاجم من موناكو.

MENSONGES…❌

En même temps plus c’est gros plus ça passe. J’ai déjà dis que je vais continuer la saison prochaine au PSG où je suis très heureux. https://t.co/QTsoBQvZKU — Kylian Mbappé (@KMbappe) June 13, 2023

كذلك، قال مبابي إن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لا يؤثر على خياراته وذلك بعدما فقد مهاجم باريس سان جرمان أعصابه الخميس عندما سئل عن مستقبله مع بطل دوري الدرجة الأولى الفرنسي. وأرسل مبابي خطابا إلى باريس سان جرمان يقول فيه إنه لا ينوي تمديد عقده الذي ينتهي في 2024 لكنه أوضح لاحقا أنه لم يطلب من النادي الفرنسي السماح له بالانتقال إلى العملاق الإسباني ريال مدريد.

وحين ربطت تكهنات مبابي باحتمال الرحيل عن باريس سان جرمان في 2021، حثّه ماكرون وقتها على البقاء مع العملاق الفرنسي ومواصلة اللعب في دوري الدرجة الأولى. وقالت وسائل إعلام فرنسية في وقت سابق هذا الأسبوع إن ماكرون سيضغط من أجل بقاء مبابي لكن اللاعب البالغ من العمر 24 عاما كرر موقفه من أن خطته كانت البقاء مع باريس سان جرمان الموسم المقبل.

وقال مبابي للصحافيين قبل مواجهة جبل طارق الجمعة في تصفيات بطولة أوروبا: "ما هو تأثير الرئيس على مسيرتي اليوم في 2023؟ لا شيء. يريدني أن أبقى في باريس، وهدفي هو البقاء. نحن على نفس الموجة".

كما قال المهاجم الفرنسي: "لقد اعتدت على ذلك منذ أن كنت صغيرا جدا. أفكر في مباراة الغد. هذا هو قلقي الوحيد. ما يحدث خارج الملعب هو أمر ثانوي. لقد تمكنت دائما من القيام بالأمرين. أريد أن أظهر غدا أنني لاعب رائع".

وساند المدرب الفرنسي ديدييه ديشان مبابي الذي اختير قائدا للفريق في مارس/آذار. وقال ديشان: "نناقش الكثير من الأشياء مع كيليان، إنه قائد الفريق.. إنه ملتزم تجاه المجموعة. دائما ما يكون في دائرة الضوء خاصة في الفترة الأخيرة لكن هذه الأمور لا تؤثر عليه ولا على المجموعة".

وتصدّر مبابي هدافي الدوري الفرنسي في المواسم الخمسة الماضية.

فرانس24/ أ ف ب/ رويترز

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