بعد لقائه فينيسيوس... إنفانتينو يدعو إلى عدم التسامح مع السلوكات العنصرية داخل ملاعب كرة القدم

أصدر رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" السويسري-الإيطالي جاني إنفانتينو الخميس بيانا يدعو فيه إلى عدم التسامح مع السلوكات العنصرية داخل ملاعب كرة القدم، ووقف المباريات في حال تعرض أحد اللاعبين لذلك. وأعلن إنفانتينو بعد لقائه فينيسيوس جونيور مهاجم ريال مدريد، تشكيل مجموعة عمل لتقديم توصيات ملموسة في هذا المجال، مع "دور مهم" للاعب البرازيلي.

أوقفت الشرطة الإسبانية سبعة أشخاص على علاقة بإساءات عنصرية ضد مهاجم ريال مدريد فينيسيوس جونيور.

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قال جياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) الخميس، إن فينيسيوس جونيور مهاجم ريال مدريد سيقود لجنة خاصة تابعة للفيفا مؤلفة من لاعبين، ستقترح عقوبات أقوى لمواجهة السلوك التمييزي في الرياضة، داعيا في الوقت نفسه إلى وقف المباريات في حال وقوع حوادث عنصرية.

وقال إنفانتينو في بيان أصدره "فيفا" الخميس، "يجب ألا نتحدث فقط عن العنصرية والتمييز، بل يجب أن نتصرف بحزم. إننا نؤيد عدم التسامح".

وتابع "العنصرية لا تتوافق مع كرة القدم! في هذه الحالة، يجب إيقاف المباراة. الحكام لديهم هذا الخيار تحت تصرفهم في مسابقات الفيفا. لدينا إجراءات مطبقة لذلك، ولكن يجب اتخاذ الإجراءات على جميع المستويات، بما في ذلك البطولات الوطنية".

كما أعلن إنفانتينو الذي جاء تصريحه بعد لقاء فينيسيوس والمنتخب البرازيلي خلال حصة تدريبية في برشلونة، أن "فيفا" سيشكل مجموعة عمل لتقديم توصيات ملموسة في هذا المجال، مع "دور مهم" للاعب البرازيلي، حسب ما أفاد الاتحاد القاري للعبة.

وتعرض فينيسيوس جونيور لهتافات عنصرية من قبل بعض جماهير فالنسيا خلال خسارة فريقه ريال صفر-1 في الدوري الإسباني، وقد نعته بعضهم بـ "القرد"، ما اثار ردود أفعال شاجبة وموجة سخط عالمية.

فرانس24/ أ ف ب

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