تصفيات كأس أمم أفريقيا 2023: المغرب وتونس يخسران أمام جنوب أفريقيا وغينيا الاستوائية

كرة القدم

لحق غينيا الاستوائية بركب المتأهلين إلى نهائيات كأس أمم إفريقيا 2023 لكرة القدم السبت، بفوزه على تونس بهدف نظيف، ضمن منافسات الجولة الخامسة. وخسر المغرب بدوره أمام جنوب أفريقيا بهدفين لهدف. وكان منتخبا "نسور قرطاج" و"أسود الأطلس" قد ضمنا التأهل منذ الجولات السابقة.

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تلقى المنتخب المغربي أول هزيمة في مشوار تصفيات كأس أمم أفريقيا لكرة القدم أمام جنوب أفريقيا، 17 حزيران/ يونيو 2023.

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بعد ضمانهما التأهل في الجولات السابقة، تلقى منتخبا المغرب وتونس خسارتين مفاجئتين بهزيمتهما تواليا أمام جنوب أفريقيا بهدفين لهدف وغينيا الاستوائية بهدف نظيف في الجولة الخامسة من تصفيات كأس أمم إفريقيا 2023 لكرة القدم.

كان منتخب غينيا الاستوائية في حاجة إلى التعادل فقط ليضمن ضمان تأهله، غير أنه خرج بثلاث نقاط بفوزه على منتخب "نسور قرطاج" الذي سبق أن ضمن تأهله بنتيجة 1-صفر سجله القائد إميليو نسوي (85 من ركلة جزاء).

وبهذا الفوز ارتقى منتخب غينيا الاستوائية إلى صدارة المجموعة العاشرة مع 12، بفارق نقطتين عن تونس الثانية التي سبق أن تغلبت عليه برباعية نظيفة.

وضمن المجموعة الحادية عشرة في مباراة بين منتخبين حسما تأهلهما، فاز منتخب جنوب أفريقيا على المغرب 2-1.

وسجّل هدفي جنوب أفريقيا الحارس المغربي منير القجوي من طريق الخطأ في مرماه (5) وزاخيلي ليباسا (48)، فيما أحرز حكيم زياش هدف "أسود الأطلس" الوحيد (60).

وضمن منتخب زامبيا التأهل إلى النهائيات بفوزه على الدولة المضيفة للبطولة ساحل العاج بثلاثية نظيفة.

وسجّل ثلاثية زامبيا العاجي سيرج أورييه خطأ في مرماه (31)، وباتسون داكا (48) وكينغز كانغوا (55).

ومنح هذا الفوز زامبيا صدارة المجموعة الثامنة برصيد 12 نقطة قبل جولة واحدة من نهاية التصفيات، بفارق نقطتين عن منتخب ساحل العاج الذي سبق أن ضمن تأهله باعتباره البلد المضيف.

وضمن منافسات المجموعة الخامسة، حافظت أنغولا على آمالها بالتأهل بفوزها على جمهورية إفريقيا الوسطى 2-1. وسجل هدفي أنغولا كيالوندا غاسبار (12) وميلسون (86)، وهدف إفريقيا الوسطى جيفري كوندوغبيا (46).

وشهدت المباراة طرد حارس إفريقيا الوسطى دومينيك جونيور يوفيغان في الدقيقة 70، بالبطاقة الحمراء.

ويحتل المنتخب الأنغولي المركز الثاني برصيد ثماني نقاط، وبفارق نقطة واحدة عن جمهورية إفريقيا الوسطى المتراجعة إلى المركز الثالث رغم أن فوزها في المباراة كان سيمنحها التأهل رسميا.

ويبقى مصير منتخب أنغولا في يده من أجل التأهل، إذ يحتاج في أيلول/سبتمبر المقبل للفوز فقط على منتخب مدغشقر متذيل الترتيب، في حين يختلف الأمر مع منتخب جمهورية أفريقيا الوسطى التي دخلت في حسابات معقدة.

تأهل عشرة منتخبات

بالتالي، ضمنت حتى الآن عشرة منتخبات تأهلها: مصر، السنغال حاملة اللقب، المغرب، تونس، الجزائر، جنوب إفريقيا، بوركينا فاسو، ساحل العاج المضيفة، زامبيا، وغينيا الاستوائية.

ويدور الصراع على حسم 14 بطاقة متبقية. ويتأهل بطل ووصيف كل من المجموعات الـ12 إلى النهائيات المقررة بين 13 كانون الثاني/يناير و11 شباط/فبراير 2024.

وتخوض تسعة منتخبات مبارياتها على أرض محايدة، لعدم تلبية تراخيص الاتحاد الأفريقي لإقامة المباريات الدولية.

فرانس24/ أ ف ب

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