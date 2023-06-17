تصفيات كأس أمم أوروبا 2024: العلامة الكاملة لفرنسا وانكلترا، الفوز الأول لأوكرانيا

كرة القدم

حصلت فرنسا وانكلترا الجمعة على العلامة الكاملة في تصفيات كأس الأمم الأوروبية 2024 المقرر إجراؤها بعد عام في ألمانيا، إثر فوز "الديوك" على جبل الطارق 3-صفر و"الأسود الثلاثة" على ماطا 4-صفر في منافسات الجولة الثالثة. من جهتها، حققت أوكرانيا فوزها الأول عندما قلبت تخفها 2-صفر أمام مضيفتها مقدونيا الشمالية لتفوز في النهاية 3-2.

© أ ف ب

هداف منتخب انكلترا هاري كاين خلال الفوز على مالطا 4-صفر بتصفيات أمم أوروبا. 16 يونيو/حزيران 2023.

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حققت فرنسا، وانكلترا انتصارهما الثالث تواليا في تصفيات كأس أمم أوروبا المؤهلة الى النهائيات المقررة في ألمانيا صيف عام 2024، بفوزهما الجمعة السهل على جبل طارق 3-صفر ومالطا 4-صفر.

وظلت فرنسا، وصيفة مونديال قطر 2022، في صدارة المجموعة الثانية (9 نقاط من 3 مباريات) بالعلامة الكاملة بعد فوزها على هولندا 4-صفر وعلى جمهورية ايرلندا 1-صفر في مستهل مشوارها في التصفيات في آذار/مارس الماضي. وفي المجموعة ذاتها، حققت اليونان فوزها الثاني أيضا كان على جمهورية ايرلندا 2-1 لتحتل المركز الثاني بست نقاط من مباراتين.

وخاض كل من حارس لنس بريس سامبا ومدافع تشلسي يوسف فوفانا أول مباراة لهما أساسيين، بدلا من حارس ميلان مايك مينيان ومدافع بايرن ميونيخ دايو أوباميكانو بقرار من المدرب ديدييه ديشان.

أما في خط الهجوم فلعب المخضرم أوليفييه جيرو في مركز رأس الحربة يعاونه على الجهتين كيليان مبابي من اليسار وكينغسلي كومان على اليمين.

الهدف 54 لجيرو بصفوف المنتخب

نجح جيرو في افتتاح التسجيل بعد مرور 3 دقائق بكرة راسية إثر تمريرة من كومان، ليعزز رقمه القياسي كأفضل مسجل في صفوف المنتخب الفرنسي مع 54 هدفا.

وخاض مباراته الرقم 123 في صفوف منتخب فرنسا ليعادل رقم تييري هنري في المركز الثالث لأكثر اللاعبين خوضا للمباريات الدولية، ولا يتقدم عليهما سوى ليليان تورام (142) والحارس المعتزل هوغو لوريس صاحب الرقم القياسي مع 145 مباراة.

انتظر منتخب "الديوك" الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع في الشوط الأول لتعزيز تقدمه عن طريق ركلة جزاء انبرى لها مبابي بنجاح إثر لمسة يد داخل المنطقة.

ورفع لاعب باريس سان جرمان رصيده إلى 39 هدفا في 69 مباراة خاضها في صفوف منتخب فرنسا منذ الاولى عام 2017.

وسجل أيمن مويلهي الهدف الثالث لفرنسا خطأ في مرمى فريقه عندما حاول تشتيت كرة عرضية لمبابي فحولها داخل شباكه (78).

الفوز الأول لأوكرانيا

بدورها، حافظت إنكلترا، وصيفة بطل أوروبا، على انطلاقتها المثالية بفوز سهل على مضيفتها مالطا 4-0 ضمن منافسات الجولة الثالثة من المجموعة الثالثة، لترفع رصيدها إلى 9 نقاط في الصدارة.

افتتح فيرديناندو أباب التسجيل بالخطأ في مرمى بلاده (8)، قبل أن يضاعف ترنت ألكسندر-أرنولد التقدم بتسديدة بعيدة جميلة (28). أضاف القائد هاري كاين الثالث من ركلة جزاء (31) قبل أن يحرز البديل كالوم ويلسون الرابع من العلامة ذاتها (83).

من جهتها، عادت أوكرانيا من تأخر بهدفين في الشوط الأول أمام مضيفتها مقدونيا الشمالية لتفوز 3-2 بثلاثة أهداف في الثاني محققة فوزها الأول في التصفيات من ثاني مباراة.

وتساوت ثلاثة منتخبات بثلاث نقاط هي ايطاليا ومقدونيا الشمالية وأوكرانيا فيما منيت مالطا بخسارتها الثالثة لتبقى خالية الرصيد.

غابت إيطاليا عن الجولة لانشغالها في دوري الأمم الأوروبية علما أنها خسرت نصف النهائي ضد إسبانيا الخميس 2-1.

الدانمارك تتنفس الصعداء

وفي المجموعة الثامنة، حققت الدنمارك فوزا صعبا على ايرلندا الشمالية بهدف نظيف سجله يوناش ويند مطلع الشوط الثاني. وتنفست الصعداء لأن الحكم ألغى هدفا لإيرلندا الشمالية سجله البديل كالوم مارشال في الدقيقة التاسعة من الوقت بدل الضائع من المباراة.

وتشهد هذه المجموعة منافسة حامية الوطيس لأن أربعة منتخبات تتساوى بست نقاط بعد 3 جولات وهي الدنمارك، كازاخستان فنلندا وسلوفينيا. وكانت فنلندا تغلبت على سلوفينيا بهدفين نظيفين الجمعة أيضا، في حين تغلبت كازاخستان على سان مارينو بثلاثية نظيفة.

وفي المجموعة الرابعة، فشلت ويلز في اعتلاء الصدارة بسقوطها المفاجئ على أرضها أمام أرمينيا 2-4.

فرانس24/أ ف ب

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