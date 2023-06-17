تعيين رئيس الجامعة المغربية لكرة القدم فوزي لقجع لرئاسة ملف ترشح المملكة لاستضافة كأس العالم 2030

عين الملك محمد السادس رئيس اتحاد الجامعة المغربية لكرة القدم فوزي لقجع رئيسا لملف ترشح المملكة لاستضافة كأس العالم 2030 المشترك مع إسبانيا والبرتغال، كما أكد الديوان الملكي الجمعة في بيان. وعنوان هذا الملف "الربط بين أفريقيا وأوروبا، وبين شمال البحر الأبيض المتوسط وجنوبه، وبين القارة الأفريقية والعالم العربي والفضاء الأورومتوسطي".

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فوزي لقجع لدى افتتاح كأس العالم للأندية بالمغرب، في 13 يناير/كانون الثاني 2023.

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قال الديوان الملكي المغربي الجمعة في بيان، إن الملك محمد السادس عين فوزي لقجع، بصفته رئيس اتحاد كرة القدم المغربي والوزير المنتدب المكلف بالميزانية، رئيسا للجنة المكلفة بترشيح المملكة لتنظيم كأس العالم لكرة القدم 2030، ضمن ملف مشترك يشمل إسبانيا والبرتغال.

سيحمل هذا الترشيح المشترك "عنوان الربط بين أفريقيا وأوروبا، وبين شمال البحر الأبيض المتوسط وجنوبه، وبين القارة الأفريقية والعالم العربي والفضاء الأورومتوسطي". وسيتنافس مع عرض مشترك آخر مؤكد لاستضافة نهائيات 2030 تقدمت به الأرجنتين وباراغواي وتشيلي وأوروغواي احتفالا بمرور 100 عام على استضافة أوروغواي أول نهائيات في 1930.

وكان العاهل المغربي أعلن في 14 مارس/آذار عن قرار ترشيح المغرب إلى جانب البلدين الجارين، على أمل أن تصبح ثاني دولة عربية تستضيف النهائيات بعد قطر العام الماضي، والثانية في أفريقيا بعد جنوب أفريقيا 2010.

وسبق للمغرب التقدم بطلب استضافة كأس العالم 2010، لكنه حصد 10 أصوات وخسر الفرصة لصالح جنوب أفريقيا.

وتستضيف الولايات المتحدة والمكسيك وكندا كأس العالم 2026 بمشاركة 48 منتخبا.

فرانس24/ أ ف ب

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